Эриксен не нужен ПСЖ

Парижский ПСЖ не собирается подписывать 28-летнего датского полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.
Недавно ПСЖ возглавил Маурисио Почеттино, который хорошо знает Эриксена по совместной работе в «Тоттенхэме». Но французскому клубу футболист не интересен.
В текущем сезоне Кристиан провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.
Источник — ESPN
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