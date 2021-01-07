Эриксен не нужен ПСЖ

Парижский ПСЖ не собирается подписывать 28-летнего датского полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

Недавно ПСЖ возглавил Маурисио Почеттино, который хорошо знает Эриксена по совместной работе в «Тоттенхэме». Но французскому клубу футболист не интересен.

В текущем сезоне Кристиан провел за «Интер» 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.