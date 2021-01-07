ОФИЦИАЛЬНО: Арсенал подписал защитника Герты

Лондонский «Арсенал» сделал свое первое приобретение в зимнее трансферное окно. «Канониры» подписали 19-летнего тунисского центрального защитника «Герты» Омара Рекика.

Рекик защищал цвета молодежных команд «Герты» с лета 2017-го года после перехода из «Марселя». В текущем сезоне провел 8 матчей за второй состав «Герты», где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Сумма трансфера составила €600 тысяч. В «Арсенале» Омар будет выступать за команду U-23.