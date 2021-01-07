Вот это будет дерби! Металл и Металлист 1925 могут сыграть контрольный матч

Харьковкие команды «Металл» и «Металлист 1925» могут провести товарищескую игру, информирует АТН.
Обе команды будут в одно время находиться на учебно-тренировочных сборах в Турции.
«Металл» уверенно лидирует в турнире Второй лиги, а «Металлист 1925» играет в Первой лиге (5-е место перед зимней паузой) и сохраняет надежды на выход в УПЛ.
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Источник — АТН
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