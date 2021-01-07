Вот это будет дерби! Металл и Металлист 1925 могут сыграть контрольный матч

Обе команды будут находиться на учебно-тренировочных сборах в Турции

  • 07.01.2021 19:41
  • 765 просмотров
  • 3 комментария
Вот это будет дерби! Металл и Металлист 1925 могут сыграть контрольный матч
© ФК Металл

Харьковкие команды «Металл» и «Металлист 1925» могут провести товарищескую игру, информирует АТН.

Обе команды будут в одно время находиться на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Металл» уверенно лидирует в турнире Второй лиги, а «Металлист 1925» играет в Первой лиге (5-е место перед зимней паузой) и сохраняет надежды на выход в УПЛ.

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Источник — АТН

(9 голосов)

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Комментарии
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 07.01.2021 20:23
    -1
    Метал винесе це недорозуміння1925 5-0
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.01.2021 20:10
    -1
    Война клонов :D :D :D
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    Александр Федько
      Александр Федько, 07.01.2021 19:56
    0
    Создали десяток одинаковых клубов и называют это дерби...мда уж
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 07.01.2021 19:56
    0
    Создали десяток одинаковых клубов и называют это дерби...мда уж
    Ссылка
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