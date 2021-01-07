Защитник Колоса подписал контракт с греческим клубом

30-летний украинский центральный защитник «Колоса» Максим Максименко переходит в греческий клуб АЕЛ, больше известный как «Лариса».

Футболист уже подписал контракт на три года. Сейчас Максименко оформляет визу, чтобы вылететь в Грецию.

Максименко защищал цвета «Колоса» с лета 2017-го года после перехода из черниговской «Десны». Контракт футболиста с «Колосом» был рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Максим провел за «Колос» 8 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €400 тысяч.