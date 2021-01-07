ОФИЦИАЛЬНО: Манчестер Юнайтед подписал вингера Аталанты

Амад Диалло продолжит карьеру в английском клубе

  • 07.01.2021 18:32
  • 7318 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Манчестер Юнайтед подписал вингера Аталанты
© ФК Манчестер Юнайтед. Амад Диалло (слева)

Английский «Манчестер Юнайтед» завершил процедуру подписания 18-летнего ивуарийского вингера «Аталанты» Амада Диалло.

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2025-го года с возможностью продления еще на год. Сумма сделки составила €21 миллион.

В текущем сезоне Диалло провел за «Аталанту» два матча во всех турнирах.

«Я ждал этого с лета, и наконец-то сбылась моя мечта — завершить свой переход в «Манчестер Юнайтед». Я очень амбициозен и хочу многого добиться в игре. Когда я поговорил с тренером, я понял, что присоединился к идеальному клубу», — прокомментировал Диалло свой переход.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(30 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 19:04
    +1
    18 лет и в МЮ...а унас-молодой....не стабильньій....35-старьій...пора заканчивать...попридумьівали постсоветские стереотипьі...надо прежде на человека смотреть...а потом в паспорт
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 19:04
    +1
    18 лет и в МЮ...а унас-молодой....не стабильньій....35-старьій...пора заканчивать...попридумьівали постсоветские стереотипьі...надо прежде на человека смотреть...а потом в паспорт
    Ссылка
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