ОФИЦИАЛЬНО: Манчестер Юнайтед подписал вингера Аталанты

Английский «Манчестер Юнайтед» завершил процедуру подписания 18-летнего ивуарийского вингера «Аталанты» Амада Диалло.

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2025-го года с возможностью продления еще на год. Сумма сделки составила €21 миллион.

В текущем сезоне Диалло провел за «Аталанту» два матча во всех турнирах.

«Я ждал этого с лета, и наконец-то сбылась моя мечта — завершить свой переход в «Манчестер Юнайтед». Я очень амбициозен и хочу многого добиться в игре. Когда я поговорил с тренером, я понял, что присоединился к идеальному клубу», — прокомментировал Диалло свой переход.