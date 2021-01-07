Арсенал возьмет у Банка Англии ссуду в размере 120 миллионов фунтов

Лондонскому клубу нужны дополнительные средства для преодоления последствий пандемии коронавируса

  • 07.01.2021 18:20
  • 994 просмотра
  • 2 комментария
Арсенал возьмет у Банка Англии ссуду в размере 120 миллионов фунтов
© ФК Арсенал Лондон

Лондонский «Арсенал» продолжает работать над последствиями пандемии коронавирусной болезни COVID-19, ставшей губительной для финансового состояния «канониров». Клуб соответствует критериям, установленным Банком Англии для механизма корпоративного финансирования COVID (CCFF).

С помощью этого механизма «Арсенал» берет краткосрочную ссуду в размере 120 миллионов фунтов стерлингов. Это поможет клубу преодолеть потерю доходов в связи с пандемией. Этот подход аналогичен подходу, применяемому широким кругом крупных организаций во многих отраслях, включая спорт. Ссуда подлежит погашению в мае 2021-го года.

CCFF предназначен для предоставления краткосрочного финансирования во время пандемии компаниям, которые имеют высокие инвестиционные рейтинги и вносят значительный вклад в британскую экономику.

CCFF является дополнением к ссуде, предоставленной владельцами клуба Kroenke, Sports & Entertainment, которая позволила «Арсеналу» рефинансировать задолженность по Emirates Stadium в августе прошлого года.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

(5 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 19:16
    +1
    Бабки прьігают из одного кармана в другой...Фармацевтьі всегда на коне... И те что в бундеслиге тоже...
    Ссылка
    Larry007
      Larry007, 07.01.2021 18:42
    +1
    Малый и средний бизнес уже насадили на кредиты, вот и крупный пошел. Кому грипп бессимптомный, а кому карантин как мать родная
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 07.01.2021 19:16
    +1
    Бабки прьігают из одного кармана в другой...Фармацевтьі всегда на коне... И те что в бундеслиге тоже...
    Ссылка
    Larry007
      Larry007, 07.01.2021 18:42
    +1
    Малый и средний бизнес уже насадили на кредиты, вот и крупный пошел. Кому грипп бессимптомный, а кому карантин как мать родная
    Ссылка
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