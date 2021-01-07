Арсенал возьмет у Банка Англии ссуду в размере 120 миллионов фунтов

Лондонский «Арсенал» продолжает работать над последствиями пандемии коронавирусной болезни COVID-19, ставшей губительной для финансового состояния «канониров». Клуб соответствует критериям, установленным Банком Англии для механизма корпоративного финансирования COVID (CCFF).

С помощью этого механизма «Арсенал» берет краткосрочную ссуду в размере 120 миллионов фунтов стерлингов. Это поможет клубу преодолеть потерю доходов в связи с пандемией. Этот подход аналогичен подходу, применяемому широким кругом крупных организаций во многих отраслях, включая спорт. Ссуда подлежит погашению в мае 2021-го года.

CCFF предназначен для предоставления краткосрочного финансирования во время пандемии компаниям, которые имеют высокие инвестиционные рейтинги и вносят значительный вклад в британскую экономику.

CCFF является дополнением к ссуде, предоставленной владельцами клуба Kroenke, Sports & Entertainment, которая позволила «Арсеналу» рефинансировать задолженность по Emirates Stadium в августе прошлого года.