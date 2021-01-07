В шорт-листе Атлетико осталось три форварда

Мадридский «Атлетико» продолжает искать замену 32-летнему испанскому форварду Диего Косте, который недавно разорвал контракт с клубом.
В шорт-листе «Атлетико» есть три кандидата: 26-летний польский форвард «Наполи» Аркадиуш Милик, 26-летний испанский нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас и 27-летний бомбардир «Бетиса» Лоренсо Морон.
Милик — приоритетный вариант для главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, несмотря на то, что в текущем сезоне Милик не провел за «Наполи» ни одного матча. В октябре футболист был выведен из состава итальянской команды.
Источник — Daily Mail
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