Стали известны соперники Львова на сборе в Турции

На первом сборе «Львов» сыграет два спарринга с командами, выступающими в чемпионате Закарпатской области.

С 14-го по 22-е января подопечные Виталия Шумского будут дислоцироваться в Берегово, а тренироваться на базе ФК «Mункач» в Mукачево.

На 24-е января запланирован вылет на зарубежный этап подготовки — в Турцию. Первые два контрольных матча «горожане» проведут с представителями элитного дивизиона Северной Mакедонии — «Шкупи» и «Академией Пандев». Следующий спарринг-партнер — ровенский «Верес». Еще два соперника уточняются.

Больше не будет выступать за «Львов» вратарь Герман Пеньков, закончился срок аренды у Юрия Кравчука из «Горняка-Спорт». Скорее всего, не вернется во «Львов» бразильский легионер Липе Велозу, минувшей осенью он выступал на правах аренды за «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси, произвел хорошее впечатление, и жодинцы хотят выкупить его контракт.

Из Турции футболисты «Львова» вернутся 7-го февраля и на следующий день начнут подготовку к поединку 14-го тура чемпионата УПЛ с «Минаем», который состоится 13-го февраля.