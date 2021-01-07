КАРИКАТУРА ДНЯ. Моуриньо vs. Гвардиола: кто-то должен уступить

Известный карикатурист Омар Момани сделал героями своей новой работы главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо и наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу. «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка английской лиги.
«Моуриньо никогда не проигрывал финал Кубка английской лиги.
Но «Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл последние три трофея.
Кто-то должен уступить в этом году», — прокомментировал Момани свою работу.
Финал Кубка английской лиги состоится 25-го апреля на стадионе «Уэмбли».
Источник — Instagram
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