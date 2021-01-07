КАРИКАТУРА ДНЯ. Моуриньо vs. Гвардиола: кто-то должен уступить

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка английской лиги

  • 07.01.2021 15:37
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Моуриньо vs. Гвардиола: кто-то должен уступить
© BlameFootball. Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола

Известный карикатурист Омар Момани сделал героями своей новой работы главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо и наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу. «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» встретятся в финале Кубка английской лиги.

«Моуриньо никогда не проигрывал финал Кубка английской лиги.

Но «Манчестер Сити» Гвардиолы выиграл последние три трофея.

Кто-то должен уступить в этом году», — прокомментировал Момани свою работу.

Финал Кубка английской лиги состоится 25-го апреля на стадионе «Уэмбли».

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Источник — Instagram

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