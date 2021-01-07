Мариуполь отправился на сбор в Турцию

Остап Маркевич взял с собой 24 футболиста

  • 07.01.2021 15:12
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Мариуполь отправился на сбор в Турцию
© ФК Мариуполь

В четверг, 7-го января, в 9:00 «Мариуполь» отправился на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в окрестностях Анталии (Турция). До средиземноморского побережья Турции команда доберется лишь к вечеру, совершив путешествие по маршруту Мариуполь — Запорожье — Стамбул — Анталия.

Наставник азовцев Остап Маркевич на зимний сбор взял 24 футболиста:

Вратари — Евгений Гальчук, Артем Поспелов, Павел Кравцов;

Защитники — Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Данил Сагуткин, Назарий Муравский, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев;

Полузащитники — Дмитрий Топалов, Сергей Горбунов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Танковский, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Ярослав Доброхотов, Эльдар Кулиев;

Нападающие — Андрей Кулаков, Данил Сикан.

В Турции мариупольцы пробудут до 5-го февраля. Уже известны три соперника на этом подготовительном этапе:

9-го января — «Слован» (Либерец, Чехия)
20-го января – «Ракув» (Ченстохова, Польша)
28-го января – «Пролетер» (Нови-Сад, Сербия)

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Источник — ФК Мариуполь

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