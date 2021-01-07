Вулверхэмптон досрочно вернул Кутроне из Фиорентины

Английский «Вулверхэмптон» досрочно вернул 23-летнего итальянского форварда Патрика Кутроне из аренды в «Фиорентине».
Кутроне выступал за «Фиорентину» на протяжении последних 12 месяцев, всего сыграв за итальянский клуб 34 матча, где забил 4 мяча. В составе «Вулверхэмптона» Кутроне провел 12 матчей в АПЛ, где забил 2 мяча.
Контракт Кутроне с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €12 миллионов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Вулверхэмптон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.