Вулверхэмптон досрочно вернул Кутроне из Фиорентины

Вторую часть сезона итальянский форвард проведет в английском клубе

  • 07.01.2021 14:40
  • 479 просмотров
  • 0 комментариев
Вулверхэмптон досрочно вернул Кутроне из Фиорентины
© ФК Вулверхэмптон. Патрик Кутроне

Английский «Вулверхэмптон» досрочно вернул 23-летнего итальянского форварда Патрика Кутроне из аренды в «Фиорентине».

Кутроне выступал за «Фиорентину» на протяжении последних 12 месяцев, всего сыграв за итальянский клуб 34 матча, где забил 4 мяча. В составе «Вулверхэмптона» Кутроне провел 12 матчей в АПЛ, где забил 2 мяча.

Контракт Кутроне с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €12 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Вулверхэмптон

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности