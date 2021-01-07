Шахтер – 21-й в клубном рейтинге, Динамо не входит в топ-50

Два украинских клуба попали в сотню лучших команд Европы по версии портала Euroclubindex.
Донецкий «Шахтер» занимает 21-ю строчку, а киевское «Динамо» – 60-ю.
Первую тройку составляют «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Топ-15 выглядит следующим образом:
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Источник — Sport.ua
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Говно , для ссыкуна 777, что для рыбы вода
А как может клуб который занял 25 место обыгрывать 10:0 21 место.
Можно в справках так писать)))))
А как может клуб который занял 25 место обыгрывать 10:0 21 место.
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