Шахтер – 21-й в клубном рейтинге, Динамо не входит в топ-50

Портал Euroclubindex обновил рейтинг лучших клубов Европы

  • 07.01.2021 14:43
  • 3854 просмотра
  • 71 комментарий
Шахтер – 21-й в клубном рейтинге, Динамо не входит в топ-50
© ФК Шахтер Донецк

Два украинских клуба попали в сотню лучших команд Европы по версии портала Euroclubindex.

Донецкий «Шахтер» занимает 21-ю строчку, а киевское «Динамо» – 60-ю.

Первую тройку составляют «Бавария», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Топ-15 выглядит следующим образом:

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Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.01.2021 17:05
    -3
    Trasher311987, 07.01.2021 14:45
    Интересно на каком месте Боруссия Менхегладбах?
    На 20-м
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:57
    -1
    Ищут это поражения 1-17 дырявые,такой у них жалкий клюб неУдачник что верят что он мог так проиграть
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:57
    0
    Ищут это поражения 1-17 дырявые,такой у них жалкий клюб неУдачник что верят что он мог так проиграть
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:57
    0
    Ищут это поражения 1-17 дырявые,такой у них жалкий клюб неУдачник что верят что он мог так проиграть
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:56
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:53
    Интересно, человека макнули башкой в известную субстанцию, причем с обоснованием..а он радуется. Это мазохизм называется в психологии.
    Макнуть и опозорить могут только ваш клюб не правда ли Ромео ,а ты ищи 1-17 ищи во Всех архивах ,вы реально у дыры почти все убогие вас там штампуют в курятнике петушки
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 07.01.2021 16:54
    -2
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:53
    Интересно, человека макнули башкой в известную субстанцию, причем с обоснованием..а он радуется. Это мазохизм называется в психологии.
    Его макнули туда, где он по жизни обитает
    Говно , для ссыкуна 777, что для рыбы вода
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 16:53
    -2
    ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:51
    не поленилось Ромео молодец ,иди в других архивах тебе нужен позор вашшеей дыры вот и ищи какие же вы дырявые убогие и смешанные ну не факт что умные
    Интересно, человека макнули башкой в известную субстанцию, причем с обоснованием..а он радуется. Это мазохизм называется в психологии.
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:51
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:45
    А сейчас я еще раз докажу, что ты трепло. Указанный тобой архив имеет сайт с указанием структуры того, что там хранится. Это исторические документы до 1917 г. Выдержка с сайта: "У ЦДІАК України сконцентровано документи, що висвітлюють історію нашої держави періоду її входження до складу Литви і Польщі (з ХІV до кінця ХVІІІ ст.), Росії (з першої половини ХVІІ ст. до Лютневої революції 1917 р. в Росії). Важливе місце займають фонди установ Гетьманщини (друга половина ХVІІ ст. - остання чверть ХVІІІ ст.)." Футбол и документы советского периода вообще не имеют отношения к тому архиву. Собственно, несложно было это понять. То, что ты нашел первый попавшийся архив в интернете и выложил тут, только подтверждает написанное мной ниже.
    не поленилось Ромео молодец ,иди в других архивах тебе нужен позор вашшеей дыры вот и ищи какие же вы дырявые убогие и смешанные ну не факт что умные
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:48
    -1
    Сыкунфани со стажем 10 летним главного дятла сайта приполз отбеливать команду которая и в 50 рейтинга не входит а где то на одном уровне с Лугано и венграми..,давай доставай свой дырявый целофани 👅👅👅👅👅и начинай полиировать ФК дыру
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 16:45
    0
    ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:37
    Ромео какой ты потешный бот ,тебе нужен позор твоей дыры иди ищи ,я тебе адресс написал дерзай а теперь иди ешь Кутю и спи
    А сейчас я еще раз докажу, что ты трепло. Указанный тобой архив имеет сайт с указанием структуры того, что там хранится. Это исторические документы до 1917 г. Выдержка с сайта: "У ЦДІАК України сконцентровано документи, що висвітлюють історію нашої держави періоду її входження до складу Литви і Польщі (з ХІV до кінця ХVІІІ ст.), Росії (з першої половини ХVІІ ст. до Лютневої революції 1917 р. в Росії). Важливе місце займають фонди установ Гетьманщини (друга половина ХVІІ ст. - остання чверть ХVІІІ ст.)." Футбол и документы советского периода вообще не имеют отношения к тому архиву. Собственно, несложно было это понять. То, что ты нашел первый попавшийся архив в интернете и выложил тут, только подтверждает написанное мной ниже.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 07.01.2021 16:43
    0
    Trasher311987, 07.01.2021 14:52
    Оооо Менхегладбах 25 место.
    А как может клуб который занял 25 место обыгрывать 10:0 21 место.
    Как показала практика - легко и непринуждённо
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 07.01.2021 16:42
    +3
    Опять трусливого опарыша Максима 777 фаршируют членами
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:37
    -2
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:34
    Ну, сказал А, говори и Б..Как называется архивный документ, в котором ты эту фигню вычитал. Или ты мне предлагаешь прийти и попросить архивы про игру, где ДК проиграло 1:17 ? Кстати, тебя не смущает, что в указанную тобой дату игр в чемпе вообще не было? Или уж если врать, то врать?
    Ромео какой ты потешный бот ,тебе нужен позор твоей дыры иди ищи ,я тебе адресс написал дерзай а теперь иди ешь Кутю и спи
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 16:34
    +1
    ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:29
    Архив · Соломенская ул., 24 там почитай ,если тебя бота пустят Ромео
    Ну, сказал А, говори и Б..Как называется архивный документ, в котором ты эту фигню вычитал. Или ты мне предлагаешь прийти и попросить архивы про игру, где ДК проиграло 1:17 ? Кстати, тебя не смущает, что в указанную тобой дату игр в чемпе вообще не было? Или уж если врать, то врать?
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:29
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:28
    То есть ты просто съехал опять с прямого вопроса?...Ну, тебе не привыкать
    Архив · Соломенская ул., 24 там почитай ,если тебя бота пустят Ромео
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 16:28
    -1
    ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:26
    Ромео это наверное двоюродный брат Семирамида
    То есть ты просто съехал опять с прямого вопроса?...Ну, тебе не привыкать
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 07.01.2021 16:27
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:27
    Да норм все. Просто странно, когда по одной фразе делаются выводы о человеке. Не именно в этом случае, а вообще. Тут многие люди неплохо подкованы в литературе, истории, но в силу специфики сайта общаются в определённом ключе.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 16:27
    0
    The_Chinese_, 07.01.2021 16:24
    Рома молодец! ходи в театр, развивайся и не останавливайся! Извини если обидел.Театр для меня не пустое слово я там служилА теперь созиддаю
    Да норм все. Просто странно, когда по одной фразе делаются выводы о человеке. Не именно в этом случае, а вообще. Тут многие люди неплохо подкованы в литературе, истории, но в силу специфики сайта общаются в определённом ключе.
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:26
    -1
    FACE_CONTROL, 07.01.2021 16:08
    Он вообще потерянный, но забавный.
    Ромео это наверное двоюродный брат Семирамида
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 07.01.2021 16:24
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:17
    Извини, ты всегда так стереотипно мыслишь? Если человек считает классикой старый советский фильм, то он, по твоему, не читает книг, не ходит в театр, не развивается, ограничиваясь только такими фильмами? Или ты по одной цитате из фильма прям чётко представил мой образ и круг интересов?
    Рома молодец! ходи в театр, развивайся и не останавливайся! Извини если обидел.Театр для меня не пустое слово я там служилА теперь созиддаю
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.01.2021 14:45
    +4
    Интересно на каком месте Боруссия Менхегладбах?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 07.01.2021 16:42
    +3
    Опять трусливого опарыша Максима 777 фаршируют членами
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 15:49
    +2
    Роман Порывай, 07.01.2021 15:42
    Так это ж для таких, как ты, подобные рейтинги выкладывают, чтобы потешили своё ЧСВ. Отвечу словами из классики" Я должен был быть на его месте. Напьёшься - будешь".
    Зачем нам что то выкладывать. мы вас на поле д...ючим в упл пять матчей подряд и 4 сезона подряд Чемпионы и реалы обыгрываем ,а ваш удел автобус с венграми с луганно в Европе ничейки с селом с купленными судьями . вы неудачники во всём и везде ,теперь ты не интересен ,грызите серебро вечно серебряные и иди на три буквы
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.01.2021 15:26
    +2
    The_Chinese_, 07.01.2021 15:13
    Ты хочешь поговорить об орфографических ошибках? Сдаюсь))Не силен! Погоняй меня по другим языкам овощь
    Ты и так загнанный по жизни кретин
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 16:34
    +1
    ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:29
    Архив · Соломенская ул., 24 там почитай ,если тебя бота пустят Ромео
    Ну, сказал А, говори и Б..Как называется архивный документ, в котором ты эту фигню вычитал. Или ты мне предлагаешь прийти и попросить архивы про игру, где ДК проиграло 1:17 ? Кстати, тебя не смущает, что в указанную тобой дату игр в чемпе вообще не было? Или уж если врать, то врать?
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:07
    +1
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:01
    Макс, ты занудно-однообразный. Твои фразы можно предсказать, даже их не читая. Ты мне до сих пор не ответил, что там со счетом 1:17 в игре ДК. И в остальном ты такой же балабол
    Нах.....ты меня тогда читаешь Ромео не читай и не отвечай я тебе всё ответил вы неудачники,а теперь иди дальше отбеливай свою дыру дырявую и игроков брёвен языком полируй 👅👅вы только это можете а про 1-17 сходи в архив после праздников
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:00
    +1
    The_Chinese_, 07.01.2021 15:43
    Здесь просто такая ситуация!люди воюют за освобождение территории,но как получается не своей Так а зачем вы цирк разводите патриоты бля? Мы считаем себя частью Украины.Вы нас ДНР.Кто пидар...ы в этом случае?
    Ты наверное не туда написал и не тому,я из Донецка...как я могу сччитать Днр Донецк,есть Донецк и Луганск и это Украина,а кто тут пишет дыра или лугандон.....й или днр это не патриоты а псевдопатриоты и вот какраз настоящие сепарьё вонючие упоротое ты не по адрессу попал
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 07.01.2021 15:49
    +1
    Автобусники никуда не входят.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 07.01.2021 15:44
    +1
    В очередной раз дырку воткнули в дерьмо ау, глоры Дна, 4 года быть 2-м не надоело?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 15:27
    +1
    ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 15:22
    А где венгры они же на одном уровне с ДК
    Зато вы на одном уровне с Боруссией (М), даже выше) Хоть тут не уступили.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 07.01.2021 15:17
    +1
    Интересно почему сообщение не выделено! Может быть из-за очевидной разницы в результатах.....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.01.2021 14:56
    +1
    Ёкарный Бабай, 07.01.2021 14:55
    Топографический кретинизм
    Красиво сказали.
    Можно в справках так писать)))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.01.2021 14:52
    +1
    The_Chinese_, 07.01.2021 14:51
    Мне тоже интересно очень..... Но Шахтер это -Шахтер! А Динамо это - Динамо.
    Прикольно у вас ник Китай а флаг Японии
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:57
    0
    Ищут это поражения 1-17 дырявые,такой у них жалкий клюб неУдачник что верят что он мог так проиграть
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:57
    0
    Ищут это поражения 1-17 дырявые,такой у них жалкий клюб неУдачник что верят что он мог так проиграть
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:56
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:53
    Интересно, человека макнули башкой в известную субстанцию, причем с обоснованием..а он радуется. Это мазохизм называется в психологии.
    Макнуть и опозорить могут только ваш клюб не правда ли Ромео ,а ты ищи 1-17 ищи во Всех архивах ,вы реально у дыры почти все убогие вас там штампуют в курятнике петушки
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:51
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:45
    А сейчас я еще раз докажу, что ты трепло. Указанный тобой архив имеет сайт с указанием структуры того, что там хранится. Это исторические документы до 1917 г. Выдержка с сайта: "У ЦДІАК України сконцентровано документи, що висвітлюють історію нашої держави періоду її входження до складу Литви і Польщі (з ХІV до кінця ХVІІІ ст.), Росії (з першої половини ХVІІ ст. до Лютневої революції 1917 р. в Росії). Важливе місце займають фонди установ Гетьманщини (друга половина ХVІІ ст. - остання чверть ХVІІІ ст.)." Футбол и документы советского периода вообще не имеют отношения к тому архиву. Собственно, несложно было это понять. То, что ты нашел первый попавшийся архив в интернете и выложил тут, только подтверждает написанное мной ниже.
    не поленилось Ромео молодец ,иди в других архивах тебе нужен позор вашшеей дыры вот и ищи какие же вы дырявые убогие и смешанные ну не факт что умные
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 07.01.2021 16:45
    0
    ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:37
    Ромео какой ты потешный бот ,тебе нужен позор твоей дыры иди ищи ,я тебе адресс написал дерзай а теперь иди ешь Кутю и спи
    А сейчас я еще раз докажу, что ты трепло. Указанный тобой архив имеет сайт с указанием структуры того, что там хранится. Это исторические документы до 1917 г. Выдержка с сайта: "У ЦДІАК України сконцентровано документи, що висвітлюють історію нашої держави періоду її входження до складу Литви і Польщі (з ХІV до кінця ХVІІІ ст.), Росії (з першої половини ХVІІ ст. до Лютневої революції 1917 р. в Росії). Важливе місце займають фонди установ Гетьманщини (друга половина ХVІІ ст. - остання чверть ХVІІІ ст.)." Футбол и документы советского периода вообще не имеют отношения к тому архиву. Собственно, несложно было это понять. То, что ты нашел первый попавшийся архив в интернете и выложил тут, только подтверждает написанное мной ниже.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 07.01.2021 16:43
    0
    Trasher311987, 07.01.2021 14:52
    Оооо Менхегладбах 25 место.
    А как может клуб который занял 25 место обыгрывать 10:0 21 место.
    Как показала практика - легко и непринуждённо
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 07.01.2021 16:29
    0
    Роман Порывай, 07.01.2021 16:28
    То есть ты просто съехал опять с прямого вопроса?...Ну, тебе не привыкать
    Архив · Соломенская ул., 24 там почитай ,если тебя бота пустят Ромео
    Ссылка
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