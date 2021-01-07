Костюк / Клепач – Аояма / Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Абу-Даби

  • 07.01.2021 13:55
  • 281 просмотр
  • 1 комментарий
Костюк / Клепач – Аояма / Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

В четверг, 7 января, третья ракетка Украины Марта Костюк стартует в парном разряде турнира WTA 500 в ОАЭ.

В матче первого круга украинка в паре с Андреей Клепач из Словении сразится против пятых сеяных японок Суко Аоямы и Эны Сибахары.

Начало матча в 13:40.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 07.01.2021 14:22
    0
    Клепач шикарно приймає
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 07.01.2021 14:22
    0
    Клепач шикарно приймає
    Ссылка
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