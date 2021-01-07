Костюк / Клепач – Аояма / Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 7 января, третья ракетка Украины Марта Костюк стартует в парном разряде турнира WTA 500 в ОАЭ.
В матче первого круга украинка в паре с Андреей Клепач из Словении сразится против пятых сеяных японок Суко Аоямы и Эны Сибахары.
Начало матча в 13:40.
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Источник — Sport.ua
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