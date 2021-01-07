Владлен ЮРЧЕНКО: «В таком замечательном коллективе я еще не был»

26-летний полузащитник луганской «Зари» Владлен Юрченко рассказал, с кем из одноклубников поддерживает дружеские отношения.
– О дружной атмосфере в среде футболистов «Зари» в последние годы приходилось слышать не раз. Вы в этом тоже убедились?
– Сразу. Сколько у меня было команд, но в таком замечательном коллективе я еще не был. По этой части в «Заре» совсем другой уровень. Бывает, что собираемся с ребятами где-то, чтобы пообщаться в дружеской обстановке. Сообща решаем возникшие вопросы, которые не устраивают команду. Каждый имеет возможность высказаться напрямую. Такие откровенные общения создают благоприятную атмосферу в коллективе, сближают ребят, и это очень важно.
– С кем из одноклубников чаще всего контактируете, дружите?
– Выделить кого-то мне сложно, так как со всеми ребятами у меня хорошие отношения. Может, в большей степени с Вернидубом, Гринем, Никитой Шевченко, Хомченовским, Абу-Ханной.
Источник — UA-Football
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