Владлен ЮРЧЕНКО: «В таком замечательном коллективе я еще не был»

26-летний полузащитник луганской «Зари» Владлен Юрченко рассказал, с кем из одноклубников поддерживает дружеские отношения.

– О дружной атмосфере в среде футболистов «Зари» в последние годы приходилось слышать не раз. Вы в этом тоже убедились?

– Сразу. Сколько у меня было команд, но в таком замечательном коллективе я еще не был. По этой части в «Заре» совсем другой уровень. Бывает, что собираемся с ребятами где-то, чтобы пообщаться в дружеской обстановке. Сообща решаем возникшие вопросы, которые не устраивают команду. Каждый имеет возможность высказаться напрямую. Такие откровенные общения создают благоприятную атмосферу в коллективе, сближают ребят, и это очень важно.

– С кем из одноклубников чаще всего контактируете, дружите?

– Выделить кого-то мне сложно, так как со всеми ребятами у меня хорошие отношения. Может, в большей степени с Вернидубом, Гринем, Никитой Шевченко, Хомченовским, Абу-Ханной.