Владлен ЮРЧЕНКО: «В таком замечательном коллективе я еще не был»

Хавбек «Зари» – об атмосфере в команде

  • 07.01.2021 13:13
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Владлен ЮРЧЕНКО: «В таком замечательном коллективе я еще не был»
© ФК Заря. Владлен Юрченко

26-летний полузащитник луганской «Зари» Владлен Юрченко рассказал, с кем из одноклубников поддерживает дружеские отношения.

– О дружной атмосфере в среде футболистов «Зари» в последние годы приходилось слышать не раз. Вы в этом тоже убедились?
– Сразу. Сколько у меня было команд, но в таком замечательном коллективе я еще не был. По этой части в «Заре» совсем другой уровень. Бывает, что собираемся с ребятами где-то, чтобы пообщаться в дружеской обстановке. Сообща решаем возникшие вопросы, которые не устраивают команду. Каждый имеет возможность высказаться напрямую. Такие откровенные общения создают благоприятную атмосферу в коллективе, сближают ребят, и это очень важно.

– С кем из одноклубников чаще всего контактируете, дружите?
– Выделить кого-то мне сложно, так как со всеми ребятами у меня хорошие отношения. Может, в большей степени с Вернидубом, Гринем, Никитой Шевченко, Хомченовским, Абу-Ханной. 

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Источник — UA-Football

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