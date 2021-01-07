Свитолина о работе с психологом: «Много турниров, в том числе Олимпиада»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, что перед сезоном-2021 решила нанять психолога для подготовки к напряженному году.

«Мне кажется, сейчас очень важно оставаться психологически сильной, свежей. Учитывая все турниры, которые будут проходить, а большинство из них являются крупными и важными, придется выдерживать определенное давление. Кроме того, будем играть без болельщиков, а это другая атмосфера».

«В общем, после нескольких турниров в прошлом году я начала задумываться о тренере по психологической подготовке, о психологе. Думаю, это было правильное решение. Очень много всего будет происходить, в том числе у нас Олимпиада должна быть. И важно быть готовой ко всему, что происходит. Было не так уж просто найти в себе смелость открыться этому человеку, создать с психологом хорошие отношения».

«Это так же, как найти мужа, тренера или правильного друга. Сперва не все получалось с теми людьми, которых мне советовали, но затем я нашла хорошую женщину, которая помогает мне. Я довольна», - рассказала Свитолина.

Элина откроет сезон матчем на турнире в Абу-Даби 7-го января.