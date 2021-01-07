Вест Хэм продаст форварда в Аякс за €25 миллионов

Английский «Вест Хэм» намерен продать своего 26-летнего французского форварда Себастьяна Алле в нидерландский «Аякс». Сумма сделки составит около €25 миллионов.
Алле защищает цвета «Вест Хэма» после перехода из франкфуртского «Айнтрахта» летом 2019-го года за €50 миллионов.
В текущем сезоне Себастьян провел за «Вест Хэм» 19 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.
Контракт Алле с «молотобойцами» рассчитан до лета 2024-го года с опцией продления соглашения еще на год.
Источник — Goal.com
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