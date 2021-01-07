Юрий ГАБОВДА: «Милевский в порядке. Ему под силу стать лидером Миная»

31-летний украинский экс-игрок «Карпат» Юрий Габовда поделился мнением о новичке «Mиная» Артеме Mилевском, с которым он минувшей осенью выступал в чемпионате Беларуси.

«Так уж получилось, что судьба бронзовых медалей в чемпионате соседней страны решалась на финише сезона в очном поединке «Торпедо-БЕЛАЗ», за которое я выступаю, и командой Mилевского — «Динамо» Брест. У меня была возможность убедиться, что Артем — в порядке, все атакующие операции динамовцев шли через него. Тем приятнее было взять верх над таким амбициозным визави.

Вскоре мы с Артемом встретились уже во Львове, куда он приехал по приглашению клубного руководства «Руха». Конечно, вспомнили тот недавний матч за «бронзу», мой собеседник произвел приятное впечатление своей скромностью и непосредственностью.

Поможет ли Mилевский «Mинаю»? Думаю, что да. Ведь возвращение в УПЛ — это новый вызов для Артема, убежден, что он сумеет как следует подготовиться. Конечно, уровень чемпионата УПЛ повыше, чем в Беларуси, но, на мой взгляд, Mилевскому будет под силу стать лидером «Mиная», как на поле, так и в раздевалке. Что, согласитесь, тоже очень важно», — считает Габовда.

После первой части чемпионата УПЛ «Mинай» занимает 11-е место, набрав десять очков и имея игру в запасе.