ФОТО. Мораес занимается с персональным тренером

33-летний нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес не забывает о тренировках даже во время отпуска.
Фото работы в тренажерном зале с персональным тренером Мораес опубликовал в социальных сетях.
В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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