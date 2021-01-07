ФОТО. Мораес занимается с персональным тренером

33-летний нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес не забывает о тренировках даже во время отпуска.

Фото работы в тренажерном зале с персональным тренером Мораес опубликовал в социальных сетях.

В текущем сезоне Мораес провел за «Шахтер» 12 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.