ФОТО. Де Пена показал, как гуляет с новорожденным сыном

28-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена показал, как гуляет со своим новорожденным сыном Хуаном Крусом.
«Прогулочный день», — прокомментировал Карлос свежее фото.
Сын де Пены родился в конце декабря.
В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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