Ливерпуль нацелился на Серхио Рамоса

Английский «Ливерпуль» заинтересован в подписании 34-летнего защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Контракт футболиста со «сливочными» истекает будущим летом. «Ливерпуль» надеется таким образом усилить свою линию обороны.

Стоит отметить, что у Рамоса непростые отношения с «красными». Игрок подвергся жесткой критике после того, как нанес травму Мохамеду Салаху во время финала Лиги чемпионов в 2018-м году.

В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, где забил три мяча и отдал одну результативную передачу.