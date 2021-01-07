Бока Хуниорс и Сантос разошлись миром в матче Кубка Либертадорес

Состоялся первый полуфинальный матч Кубка Либертадорес между клубами «Бока Хуниорс» и «Сантос». Поединок завершился нулевой ничьей.
Ответная встреча пройдет в Бразилии в четверг, 14-го января.
Ранее в другой паре полуфиналистов «Палмейрас» на выезде разбил «Ривер Плейт» со счетом 3:0.
«Бока Хуниорс» — «Сантос» — 0:0
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Источник — Sport.ua
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