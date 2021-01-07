Лунин сохранил свою октябрьскую стоимость

Украинский вратарь «Реала» продолжает оцениваться в €3 миллиона

  • 07.01.2021 02:41
  • 291 просмотр
  • 1 комментарий
Лунин сохранил свою октябрьскую стоимость
© Instagram. Андрей Лунин

Авторитетный портал Transfermarkt выпустил январское обновление стоимости футболистов испанских клубов.

Стоимость 21-летнего украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина не изменилась с прошлого октября и составляет €3 миллиона.

В текущем сезоне Лунин еще не провел ни одного матча за «Реал». Контракт Андрея со «сливочными» рассчитан до лета 2024-го года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 07.01.2021 04:03
    0
    слава украини
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 07.01.2021 04:03
    0
    слава украини
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности