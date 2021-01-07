Лунин сохранил свою октябрьскую стоимость

Авторитетный портал Transfermarkt выпустил январское обновление стоимости футболистов испанских клубов.

Стоимость 21-летнего украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина не изменилась с прошлого октября и составляет €3 миллиона.

В текущем сезоне Лунин еще не провел ни одного матча за «Реал». Контракт Андрея со «сливочными» рассчитан до лета 2024-го года.