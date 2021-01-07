ФОТО. Денис Бойко показал своих собак

Вратарь «Динамо» ласково называет любимцев «свинками»

  • 07.01.2021 02:05
  • 505 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Денис Бойко показал своих собак
© Instagram. Денис Бойко

32-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко показал своих домашних любимцев.

«Мои маленькие свинки», — прокомментировал Бойко фото со своими собаками.

В текущем сезоне Денис провел за «Динамо» один матч, где пропустил два мяча.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 07.01.2021 03:22
    -1
    А,Леоненко своих котов .Топ новость.
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