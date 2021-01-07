ФОТО. Денис Бойко показал своих собак

32-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко показал своих домашних любимцев.
«Мои маленькие свинки», — прокомментировал Бойко фото со своими собаками.
В текущем сезоне Денис провел за «Динамо» один матч, где пропустил два мяча.
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Источник — Instagram
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