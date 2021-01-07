Кубок Испании. Мадридский Атлетико сенсационно выбыл из турнира

6 января в Копа дель Рей проведены матчи предварительного раунда

  • 07.01.2021 00:18
  • 1351 просмотр
  • 7 комментариев
Кубок Испании. Мадридский Атлетико сенсационно выбыл из турнира
© Twitter

6 января в Кубке Испании (Копа дель Рей) проведены матчи предварительного раунда.

Мадридский «Атлетико» сенсационно выбыл из турнира, проиграв на выезде команде третьего дивизиона «Корнелья» (0:1).

Ниже приведены результаты игрового дня. Остальные матчи стадии пройдут 7 января.

Кубок Испании

1/32 финала, 6 января

  • Ла-Нусия – Эльче – 0:1
  • Нумансия – Альмерия – 1:2
  • Португалете – Леванте – 1:2
  • Сокуэльямос – Леганес – 0:2
  • Леонеса – Гранада – 1:2 (д.в.)
  • Мутильвера – Бетис – 1:3
  • Навалькарнеро – Лас-Пальмас – 1:0
  • Харо Депортиво – Райо Вальекано – 1:3
  • Корнелья – Атлетико – 1:0
  • Бургос – Эспаньол – 0:2
  • Депортиво – Алавес – 0:1
  • Олот – Осасуна – 0:3
  • Кастельон – Тенерифе – 0:2
  • Малага – Реал Овьедо – 1:0 (д.в.) 
  • Фуэнлабрада – Мальорка – 2:2 (пен. – 7:6)
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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 01:23
    +1
    Philip J. Fry, 07.01.2021 00:57
    Трамп уже відмежувався від тих хто захоплював капітолій і закликав їх мирно покинути будівлю.
    Він стільки заяв зробив, що так просто не відмежується.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 07.01.2021 01:05
    +2
    sidor zalcman, 07.01.2021 00:34
    А в Вашингтоне майдан и штурм Капитолия.
    Слава...
    А витке с Александровска опять дурку не вызвали
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 07.01.2021 00:57
    +2
    DKTheBest2, 07.01.2021 00:52
    Закінчиться імпічментом Трампу. Викинуть з Білого будинку придуркуватого Трампа якраз перед його офіційною відставкою.
    Ідіот.
    Трамп уже відмежувався від тих хто захоплював капітолій і закликав їх мирно покинути будівлю.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 00:52
    +1
    sidor zalcman, 07.01.2021 00:34
    А в Вашингтоне майдан и штурм Капитолия.
    Слава...
    Закінчиться імпічментом Трампу. Викинуть з Білого будинку придуркуватого Трампа якраз перед його офіційною відставкою.
    Ідіот.
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 07.01.2021 00:44
    +4
    sidor zalcman, 07.01.2021 00:34
    А в Вашингтоне майдан и штурм Капитолия.
    Слава...
    ты перепутал спортивный сайт с лентой с*ру
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 07.01.2021 00:34
    -8
    Комментарий свернут. Показать
    А в Вашингтоне майдан и штурм Капитолия.
    Слава...
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.01.2021 00:31
    -1
    Собирают в кулак все силы. Задача стоит стать чемпионами. Кубок в жертву. А еврокубок?
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 07.01.2021 00:44
    +4
    sidor zalcman, 07.01.2021 00:34
    А в Вашингтоне майдан и штурм Капитолия.
    Слава...
    ты перепутал спортивный сайт с лентой с*ру
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 07.01.2021 01:05
    +2
    sidor zalcman, 07.01.2021 00:34
    А в Вашингтоне майдан и штурм Капитолия.
    Слава...
    А витке с Александровска опять дурку не вызвали
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 07.01.2021 00:57
    +2
    DKTheBest2, 07.01.2021 00:52
    Закінчиться імпічментом Трампу. Викинуть з Білого будинку придуркуватого Трампа якраз перед його офіційною відставкою.
    Ідіот.
    Трамп уже відмежувався від тих хто захоплював капітолій і закликав їх мирно покинути будівлю.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 01:23
    +1
    Philip J. Fry, 07.01.2021 00:57
    Трамп уже відмежувався від тих хто захоплював капітолій і закликав їх мирно покинути будівлю.
    Він стільки заяв зробив, що так просто не відмежується.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.01.2021 00:52
    +1
    sidor zalcman, 07.01.2021 00:34
    А в Вашингтоне майдан и штурм Капитолия.
    Слава...
    Закінчиться імпічментом Трампу. Викинуть з Білого будинку придуркуватого Трампа якраз перед його офіційною відставкою.
    Ідіот.
    Ссылка
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