Кубок Испании. Мадридский Атлетико сенсационно выбыл из турнира

6 января в Кубке Испании (Копа дель Рей) проведены матчи предварительного раунда.
Мадридский «Атлетико» сенсационно выбыл из турнира, проиграв на выезде команде третьего дивизиона «Корнелья» (0:1).
Ниже приведены результаты игрового дня. Остальные матчи стадии пройдут 7 января.
Кубок Испании
1/32 финала, 6 января
- Ла-Нусия – Эльче – 0:1
- Нумансия – Альмерия – 1:2
- Португалете – Леванте – 1:2
- Сокуэльямос – Леганес – 0:2
- Леонеса – Гранада – 1:2 (д.в.)
- Мутильвера – Бетис – 1:3
- Навалькарнеро – Лас-Пальмас – 1:0
- Харо Депортиво – Райо Вальекано – 1:3
- Корнелья – Атлетико – 1:0
- Бургос – Эспаньол – 0:2
- Депортиво – Алавес – 0:1
- Олот – Осасуна – 0:3
- Кастельон – Тенерифе – 0:2
- Малага – Реал Овьедо – 1:0 (д.в.)
- Фуэнлабрада – Мальорка – 2:2 (пен. – 7:6)
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Источник — Sport.ua
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