У них проблема с левым защитником. Итальянский гранд хочет купить Зинченко

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги одобрил возможную покупку

  • 06.01.2021 23:23
  • 5502 просмотра
  • 12 комментариев
У них проблема с левым защитником. Итальянский гранд хочет купить Зинченко
© Twitter. Александр Зинченко

Руководство итальянского клуба «Лацио» хочет приобрести украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

У клуба из Рима проблемной выглядит позиция левого защитника. Боссов команды из столицы Италии вполне устраивает игра Зинченко на этой позиции.

Главный тренер Симоне Индзаги одобрил возможную покупку. Зинченко получает в «Мансити» почти 2 миллиона евро за сезон, и это подходит римлянам.

Переговоры пока еще не начались, но сообщается, что в Англии готовы отпустить украинского игрока в аренду с правом выкупа за 20 млн евро.

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(30 голосов)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 07.01.2021 01:19
    +2
    Если его в Италии левым защитником видят, то нет смысла туда переходить.
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:20
    0
    Tasha19, 07.01.2021 00:18
    Якщо їм потрібен лівий захисник то нехай і купують лівого захисника, Зіна то тут до чого)
    им нужен "левый " защитник )))) а как защитник он "левый" )))
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    Tasha19
    online
      Tasha19, 07.01.2021 00:18
    +3
    Якщо їм потрібен лівий захисник то нехай і купують лівого захисника, Зіна то тут до чого)
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    Remark
      Remark, 07.01.2021 00:17
    +3
    А шо там с Коваленко в Аталанте? Санта Барбара уже закончилась? Теперь Зина на очереди?
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:06
    +1
    VAD, 06.01.2021 23:52
    На основу сити Зина не тянет, вопрос в том хочет ли он лучшие годы карьеры футболиста на банке просидеть или все таки нет...
    захочет Зина или нет решает его седан, уверен она выберет Англию, там гламурнее.
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    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.01.2021 00:00
    0
    Зіна провів на хорошому рівні матчі з Челсі і МЮ. Недаром Лаціо хоче його придбати але Гвардіола сказав своє слово - не відпустить зимою Зінченка з Ман.Сіті
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    VAD
    online
      VAD, 06.01.2021 23:52
    0
    На основу сити Зина не тянет, вопрос в том хочет ли он лучшие годы карьеры футболиста на банке просидеть или все таки нет...
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    samird
    online
      samird, 06.01.2021 23:51
    +2
    POWER, 06.01.2021 23:45
    МанСити круче! Нужно Зине доказывать в Сити, что он лучший на этой позиции и расти, как игроку еще. Менди хуже Зины. ИМХО. Потому нужно Зине лучше играть и ошибок не допускать и играть в основе Сити. Уход из Сити - это понижение в классе. Было бы вообще круто, чтобы Зина всю карьеру в Сити отыграл. 2 мата сейчас сыграл хорошо последние - с Челси и МЮ. Нужно доказывать и выигрывать конкуренцию и за счет этого будет рост!
    Это юношеские фантазии. А есть реальность, согласно которой на сегодняшний день Зинченко готовы платить около двух миллионов евро в год, но не готовы обеспечить местом в основе. Только закрывать дыры и ротироваться. И ему уже не 20, как Фодену. И он не британец. Много нюансов не в его пользу. Если хочет развития - надо переходить в команду, где на него будут расчитывать ,как на основного. И потянуть эту роль. Лацио - н самы плохой вариант. Мне вообще кажется, что для наших лучших игроков Серия А в самый раз. Только надо переходить в 23-24 года. Не позднее.
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    Telega
    online
      Telega, 06.01.2021 23:50
    +1
    Может и вправду продадут. В последних матчах выпускают, хотят ценник повысить
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    POWER
      POWER, 06.01.2021 23:45
    +4
    МанСити круче! Нужно Зине доказывать в Сити, что он лучший на этой позиции и расти, как игроку еще. Менди хуже Зины. ИМХО. Потому нужно Зине лучше играть и ошибок не допускать и играть в основе Сити. Уход из Сити - это понижение в классе. Было бы вообще круто, чтобы Зина всю карьеру в Сити отыграл. 2 мата сейчас сыграл хорошо последние - с Челси и МЮ. Нужно доказывать и выигрывать конкуренцию и за счет этого будет рост!
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
      NachoBarbero, 06.01.2021 23:42
    -1
    Ёкарный Бабай, 06.01.2021 23:40
    Он не левый защитник!
    Ага, сегодня он играл центрального защитника https://gyazo.com/6a54cb186a633f527d22b4f27d88bb55
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 23:40
    +4
    Он не левый защитник!
    Ссылка
    POWER
      POWER, 06.01.2021 23:45
    +4
    МанСити круче! Нужно Зине доказывать в Сити, что он лучший на этой позиции и расти, как игроку еще. Менди хуже Зины. ИМХО. Потому нужно Зине лучше играть и ошибок не допускать и играть в основе Сити. Уход из Сити - это понижение в классе. Было бы вообще круто, чтобы Зина всю карьеру в Сити отыграл. 2 мата сейчас сыграл хорошо последние - с Челси и МЮ. Нужно доказывать и выигрывать конкуренцию и за счет этого будет рост!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 23:40
    +4
    Он не левый защитник!
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 07.01.2021 00:18
    +3
    Якщо їм потрібен лівий захисник то нехай і купують лівого захисника, Зіна то тут до чого)
    Ссылка
    Remark
      Remark, 07.01.2021 00:17
    +3
    А шо там с Коваленко в Аталанте? Санта Барбара уже закончилась? Теперь Зина на очереди?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 07.01.2021 01:19
    +2
    Если его в Италии левым защитником видят, то нет смысла туда переходить.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 06.01.2021 23:51
    +2
    POWER, 06.01.2021 23:45
    МанСити круче! Нужно Зине доказывать в Сити, что он лучший на этой позиции и расти, как игроку еще. Менди хуже Зины. ИМХО. Потому нужно Зине лучше играть и ошибок не допускать и играть в основе Сити. Уход из Сити - это понижение в классе. Было бы вообще круто, чтобы Зина всю карьеру в Сити отыграл. 2 мата сейчас сыграл хорошо последние - с Челси и МЮ. Нужно доказывать и выигрывать конкуренцию и за счет этого будет рост!
    Это юношеские фантазии. А есть реальность, согласно которой на сегодняшний день Зинченко готовы платить около двух миллионов евро в год, но не готовы обеспечить местом в основе. Только закрывать дыры и ротироваться. И ему уже не 20, как Фодену. И он не британец. Много нюансов не в его пользу. Если хочет развития - надо переходить в команду, где на него будут расчитывать ,как на основного. И потянуть эту роль. Лацио - н самы плохой вариант. Мне вообще кажется, что для наших лучших игроков Серия А в самый раз. Только надо переходить в 23-24 года. Не позднее.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:06
    +1
    VAD, 06.01.2021 23:52
    На основу сити Зина не тянет, вопрос в том хочет ли он лучшие годы карьеры футболиста на банке просидеть или все таки нет...
    захочет Зина или нет решает его седан, уверен она выберет Англию, там гламурнее.
    Ссылка
    Telega
    online
      Telega, 06.01.2021 23:50
    +1
    Может и вправду продадут. В последних матчах выпускают, хотят ценник повысить
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.01.2021 00:20
    0
    Tasha19, 07.01.2021 00:18
    Якщо їм потрібен лівий захисник то нехай і купують лівого захисника, Зіна то тут до чого)
    им нужен "левый " защитник )))) а как защитник он "левый" )))
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 07.01.2021 00:00
    0
    Зіна провів на хорошому рівні матчі з Челсі і МЮ. Недаром Лаціо хоче його придбати але Гвардіола сказав своє слово - не відпустить зимою Зінченка з Ман.Сіті
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.01.2021 23:52
    0
    На основу сити Зина не тянет, вопрос в том хочет ли он лучшие годы карьеры футболиста на банке просидеть или все таки нет...
    Ссылка
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