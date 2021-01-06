У них проблема с левым защитником. Итальянский гранд хочет купить Зинченко

Руководство итальянского клуба «Лацио» хочет приобрести украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
У клуба из Рима проблемной выглядит позиция левого защитника. Боссов команды из столицы Италии вполне устраивает игра Зинченко на этой позиции.
Главный тренер Симоне Индзаги одобрил возможную покупку. Зинченко получает в «Мансити» почти 2 миллиона евро за сезон, и это подходит римлянам.
Переговоры пока еще не начались, но сообщается, что в Англии готовы отпустить украинского игрока в аренду с правом выкупа за 20 млн евро.
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