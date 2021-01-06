Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси в ПСЖ? Мы это даже не обсуждали»

Новый тренер парижан не знает ничего о подписании Лионеля

  • 06.01.2021 19:25
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси в ПСЖ? Мы это даже не обсуждали»
© twitter.com/psg_inside

Слухи начали связывать Лионеля Месси, чей контракт с «Барселоной» завершается летом 2021 года, с переходом в ПСЖ, однако новый тренер парижан Маурисио Почеттино утверждает, что не обсуждал эту тему с руководством клуба.

«Месси в ПСЖ? Честно говоря, мы это даже не обсуждали. Все это лишь трансферные слухи, а суть в том, что я только прибыл на новое место работы».

«Но, безусловно, ПСЖ приветствует любого топ-футболиста, готового усилить команду. Тут всегда внимательно следят за трансферными возможностями», - считает Почеттино.

На днях наставник заменил Томаса Тухеля.

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Источник — BBC

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