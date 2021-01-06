Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси в ПСЖ? Мы это даже не обсуждали»

Слухи начали связывать Лионеля Месси, чей контракт с «Барселоной» завершается летом 2021 года, с переходом в ПСЖ, однако новый тренер парижан Маурисио Почеттино утверждает, что не обсуждал эту тему с руководством клуба.

«Месси в ПСЖ? Честно говоря, мы это даже не обсуждали. Все это лишь трансферные слухи, а суть в том, что я только прибыл на новое место работы».

«Но, безусловно, ПСЖ приветствует любого топ-футболиста, готового усилить команду. Тут всегда внимательно следят за трансферными возможностями», - считает Почеттино.

На днях наставник заменил Томаса Тухеля.