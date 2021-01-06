ВИДЕО. Опубликован крутой проморолик к бою Макгрегор – Порье

23 января на Бойцовском острове в Абу-Даби пройдет турнир UFC 257

  • 06.01.2021 19:31
  • 1222 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Опубликован крутой проморолик к бою Макгрегор – Порье
© UFC

23 января 2021 года на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 257.

В главном поединке встретятся екс-чемпион Конор Макгрегор и бывший временный чемпион Дастин Порье. Это будет вторая встреча бойцов, в 2014 году ирландец победил досрочно в первом раунде.

Опубликован проморолик ко второму противостоянию Макгрегора и Порье.

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Источник — YouTube

(8 голосов)

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Комментарии
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 20:34
    -1
    мне более интересно было бы увидеть его против Оливейры, но думаю он тянет только до реванша с Хабибом, а Оливейра в эти планы не входит.
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    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 20:33
    -1
    Мак победит 90%
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