ВИДЕО. Опубликован крутой проморолик к бою Макгрегор – Порье

23 января 2021 года на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 257.
В главном поединке встретятся екс-чемпион Конор Макгрегор и бывший временный чемпион Дастин Порье. Это будет вторая встреча бойцов, в 2014 году ирландец победил досрочно в первом раунде.
Опубликован проморолик ко второму противостоянию Макгрегора и Порье.
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Источник — YouTube
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