Беларусь может стать первой. В футболе готовы ввести потолок зарплат

По информации местных СМИ, с нового сезона чемпионата Беларуси по футболу может быть введен потолок зарплат по примеру североамериканских лиг, где это обычная вещь.

При этом в европейском футболе потолок на зарплаты не практикуется, хотя после начала пандемии в Германии активно заговорили о возможных ограничениях. Потолок на зарплаты действует в североамериканской МЛС.

Сообщается, что причиной вероятного появления потолка на зарплаты в Беларуси стал нынешний политический и экономический кризис, и государство больше не может в прежних объемах спонсировать футбольные клубы. Многие команды Беларуси содержит государство или большие государственные предприятия.

Окончательное решение о введении потолка зарплат могут принять на ближайшем заседании Федерации футбола Беларуси.