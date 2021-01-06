Беларусь может стать первой. В футболе готовы ввести потолок зарплат

Ограничение на зарплаты для игроков

  • 06.01.2021 19:13
  • 3539 просмотров
  • 14 комментариев
Беларусь может стать первой. В футболе готовы ввести потолок зарплат
© dynamo-brest.by

По информации местных СМИ, с нового сезона чемпионата Беларуси по футболу может быть введен потолок зарплат по примеру североамериканских лиг, где это обычная вещь.

При этом в европейском футболе потолок на зарплаты не практикуется, хотя после начала пандемии в Германии активно заговорили о возможных ограничениях. Потолок на зарплаты действует в североамериканской МЛС.

Сообщается, что причиной вероятного появления потолка на зарплаты в Беларуси стал нынешний политический и экономический кризис, и государство больше не может в прежних объемах спонсировать футбольные клубы. Многие команды Беларуси содержит государство или большие государственные предприятия.

Окончательное решение о введении потолка зарплат могут принять на ближайшем заседании Федерации футбола Беларуси.

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Источник — Трибуна Беларусь

(29 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 06.01.2021 21:54
    0
    Совсем уже ку-ку...
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 06.01.2021 20:55
    +1
    Віталій Ткачук, 06.01.2021 19:57
    Я за ліміт. Умовний Роналду чи Мессі буде класно грати отримуючи 5 лямів. Перестануть паразитувати всякі Озіли, Бейли та інші. На вільні кошти клуби зможуть розвивати інфраструктуру, молодь і т.д., але на це мають погодитися всі ліги.
    Никто ничего не будет развивать, просто богатые будут становится ещё богаче, я имею ввиду инвесторов.
    В топ лигах, клубы платят футболисту ровно столько сколько могут себе позволить.
    Там не глупые люди работают.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2021 20:53
    +1
    Есть $ и желание - платите, нет - не обещайте и не делайте, а все эти полы и потолки только будут уводить в тень, особенно такие гос-ва как СНГ, Бразилия и тд еще больше в случае принятия да и развитые тоже или кто-то и правда думает что не договорятся под полой или не оформив какой-то бутафорный спонсорский контракт с игроками?
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 06.01.2021 20:52
    -1
    А чего путю не попросят, что бы он им с зарплатами футболистов помог.
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 06.01.2021 20:50
    -4
    Батька - крепкий хозяйственник, он их всех к ногтю прижмет и раскулачит!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.01.2021 20:47
    +4
    Та й хрен з ними, з тими білорусами. Було би на кого рівнятися та й за кого переживати.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 06.01.2021 20:38
    +3
    Беларусь со своим правительством застряли в 90-х. Куда не глянь - везде ограничения. Еще и в футбол лезут. Интересно. Качественные игроки уйдут, будет +100 к унылости.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.01.2021 20:27
    +1
    Вводить такое в отдельно взятой лиге это самоубийство. Все нормальные легионеры свалят. Свои тож, если запрет на выезд не введут
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 06.01.2021 20:07
    +2
    білорусь взагалі в футболі ноль кому цікава ця недофутбольна незнащо
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 06.01.2021 19:57
    -2
    Я за ліміт. Умовний Роналду чи Мессі буде класно грати отримуючи 5 лямів. Перестануть паразитувати всякі Озіли, Бейли та інші. На вільні кошти клуби зможуть розвивати інфраструктуру, молодь і т.д., але на це мають погодитися всі ліги.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 06.01.2021 19:34
    +4
    Купап Еапр, 06.01.2021 19:32
    Вводить нужно для тех клубов, которые финансирует государство, а других не трогать. Вот и всё
    В нормальной лиге таких клубов вообще не должно быть.
    Ссылка
    Купап Еапр
      Купап Еапр, 06.01.2021 19:32
    +1
    Андрей Абзонь, 06.01.2021 19:27
    Ладно ещё вводить потолок ЗП в ТОП лигах, возможно в этом есть смысл, хотя я в этом не уверен.
    Но вводить потолок ЗП в одной из самых бедных лиг Европы - это ещё больше загонять футбол в ж..
    Вводить нужно для тех клубов, которые финансирует государство, а других не трогать. Вот и всё
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 06.01.2021 19:27
    -1
    Ладно ещё вводить потолок ЗП в ТОП лигах, возможно в этом есть смысл, хотя я в этом не уверен.
    Но вводить потолок ЗП в одной из самых бедных лиг Европы - это ещё больше загонять футбол в ж..
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 06.01.2021 19:25
    +1
    ну все, не видать им месси в Бате
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.01.2021 20:47
    +4
    Та й хрен з ними, з тими білорусами. Було би на кого рівнятися та й за кого переживати.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 06.01.2021 19:34
    +4
    Купап Еапр, 06.01.2021 19:32
    Вводить нужно для тех клубов, которые финансирует государство, а других не трогать. Вот и всё
    В нормальной лиге таких клубов вообще не должно быть.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 06.01.2021 20:38
    +3
    Беларусь со своим правительством застряли в 90-х. Куда не глянь - везде ограничения. Еще и в футбол лезут. Интересно. Качественные игроки уйдут, будет +100 к унылости.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 06.01.2021 20:07
    +2
    білорусь взагалі в футболі ноль кому цікава ця недофутбольна незнащо
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 06.01.2021 20:55
    +1
    Віталій Ткачук, 06.01.2021 19:57
    Я за ліміт. Умовний Роналду чи Мессі буде класно грати отримуючи 5 лямів. Перестануть паразитувати всякі Озіли, Бейли та інші. На вільні кошти клуби зможуть розвивати інфраструктуру, молодь і т.д., але на це мають погодитися всі ліги.
    Никто ничего не будет развивать, просто богатые будут становится ещё богаче, я имею ввиду инвесторов.
    В топ лигах, клубы платят футболисту ровно столько сколько могут себе позволить.
    Там не глупые люди работают.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2021 20:53
    +1
    Есть $ и желание - платите, нет - не обещайте и не делайте, а все эти полы и потолки только будут уводить в тень, особенно такие гос-ва как СНГ, Бразилия и тд еще больше в случае принятия да и развитые тоже или кто-то и правда думает что не договорятся под полой или не оформив какой-то бутафорный спонсорский контракт с игроками?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 06.01.2021 20:27
    +1
    Вводить такое в отдельно взятой лиге это самоубийство. Все нормальные легионеры свалят. Свои тож, если запрет на выезд не введут
    Ссылка
    Купап Еапр
      Купап Еапр, 06.01.2021 19:32
    +1
    Андрей Абзонь, 06.01.2021 19:27
    Ладно ещё вводить потолок ЗП в ТОП лигах, возможно в этом есть смысл, хотя я в этом не уверен.
    Но вводить потолок ЗП в одной из самых бедных лиг Европы - это ещё больше загонять футбол в ж..
    Вводить нужно для тех клубов, которые финансирует государство, а других не трогать. Вот и всё
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 06.01.2021 19:25
    +1
    ну все, не видать им месси в Бате
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 06.01.2021 21:54
    0
    Совсем уже ку-ку...
    Ссылка
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