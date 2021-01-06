Беларусь может стать первой. В футболе готовы ввести потолок зарплат

По информации местных СМИ, с нового сезона чемпионата Беларуси по футболу может быть введен потолок зарплат по примеру североамериканских лиг, где это обычная вещь.
При этом в европейском футболе потолок на зарплаты не практикуется, хотя после начала пандемии в Германии активно заговорили о возможных ограничениях. Потолок на зарплаты действует в североамериканской МЛС.
Сообщается, что причиной вероятного появления потолка на зарплаты в Беларуси стал нынешний политический и экономический кризис, и государство больше не может в прежних объемах спонсировать футбольные клубы. Многие команды Беларуси содержит государство или большие государственные предприятия.
Окончательное решение о введении потолка зарплат могут принять на ближайшем заседании Федерации футбола Беларуси.
Источник — Трибуна Беларусь
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В топ лигах, клубы платят футболисту ровно столько сколько могут себе позволить.
Там не глупые люди работают.
Но вводить потолок ЗП в одной из самых бедных лиг Европы - это ещё больше загонять футбол в ж..
Но вводить потолок ЗП в одной из самых бедных лиг Европы - это ещё больше загонять футбол в ж..
В топ лигах, клубы платят футболисту ровно столько сколько могут себе позволить.
Там не глупые люди работают.
Но вводить потолок ЗП в одной из самых бедных лиг Европы - это ещё больше загонять футбол в ж..
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