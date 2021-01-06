Абу-Даби. Расписание украинок на 7 января

Седьмого января на турнире WTA 500 в ОАЭ сыграют три украинки.



Катерина Бондаренко (№285 WTA), которая стала победительницей отбора, сразится против Яфань Ван из Китая (№95 WTA). Матч пройдет первым запуском на третьем корте. Время начала встречи – 08:00 по Киеву.



Марта Костюк (№99 WTA) на старте основной сетки сыграет против 32-летней Луции Градецкой из Чехии (№495 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится вторым запуском на втором корте после матча Аранча Рус – Сию Ван. Ориентировочное время начала встречи – 09:30 по Киеву.



Элина Свитолина, посеянная на турнире под вторым номером, выйдет на центральный корт последним шестым запуском. В стартовом поединке первая ракетка Украины сразится против американки Джессики Пегулы (№63 WTA). Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.



Марта Костюк в четверг сыграет еще и матч парного разряда. В дуэте с Андреей Клепач украинка сразится против пятых сеяных японок Суко Аоямы и Эны Сибахары. Встреча пройдет на четвертом корте третьим запуском, время начала будет зависеть от того, когда завершатся одиночные матчи.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)