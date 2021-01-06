Минай определился с соперниками на сборе в Турции

Футболисты «Миная» выйдут из отпуска 11-го января, а с 23-го января по 6-е февраля команда проведет сбор в Турции.
Там команда Василия Кобина планирует сыграть 6 контрольных матчей. Уже известны 5 соперников: «Рух» Брест, «Рад» Белград, «Актобе», «Македония» ГП и «Верес».
Зимой клуб УПЛ успел подписать Артема Милевского и расстаться с четырьмя игроками.
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Источник — ФК Минай
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