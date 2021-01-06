Малиновский - в запасе Аталанты на матч с Пармой

В 16:00 начнется матч чемпионата Италии между «Аталантой» и «Пармой». Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский, как и в первом туре 2021 года, остался в запасе.

Малиновский в прошлом поединке вышел на замену, а команда выиграла 5:1.

