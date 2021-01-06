Малиновский - в запасе Аталанты на матч с Пармой

Украинский полузащитник снова остался на лавке запасных

  • 06.01.2021 15:07
  • 728 просмотров
  • 4 комментария
Малиновский - в запасе Аталанты на матч с Пармой
© twitter.com/atalanta_bc

В 16:00 начнется матч чемпионата Италии между «Аталантой» и «Пармой». Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский, как и в первом туре 2021 года, остался в запасе.

Малиновский в прошлом поединке вышел на замену, а команда выиграла 5:1.
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.01.2021 16:02
    +1
    Хорошо что вьіходит...а не сидит постоянно на банке...тпенер вьіпускает его добивать соперника....ему виднее
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 06.01.2021 15:28
    +3
    якщо малиновському подобається так провести найкращі роки власной кар"єри ,то це саме його вибір7Краще задуматися ,а навіщо воно мені такє вс.....лося?
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 06.01.2021 15:24
    +3
    другий сезон в запасі в аталанті?це навіть не Інтер ! нецікаво там залишатися
    Ссылка
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 06.01.2021 15:21
    +3
    Честно говоря, может действительно сменить команду, как-то надоело..
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 06.01.2021 15:28
    +3
    якщо малиновському подобається так провести найкращі роки власной кар"єри ,то це саме його вибір7Краще задуматися ,а навіщо воно мені такє вс.....лося?
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 06.01.2021 15:24
    +3
    другий сезон в запасі в аталанті?це навіть не Інтер ! нецікаво там залишатися
    Ссылка
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 06.01.2021 15:21
    +3
    Честно говоря, может действительно сменить команду, как-то надоело..
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.01.2021 16:02
    +1
    Хорошо что вьіходит...а не сидит постоянно на банке...тпенер вьіпускает его добивать соперника....ему виднее
    Ссылка
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