Озил договорился с Фенербахче о контракте на 3,5 года

«Фенербахче» сумел достичь соглашения с полузащитником лондонского «Арсенала» Месутом Озилом о заключении контракта на 3,5 года.



«Арсенал» выплатит немецкому футболисту зарплату за полгода и отпустит Озила в Турцию до окончания контракта.



Сообщается, что Озил получит 2,5 млн евро подъемных, его зарплата в стамбульском гранде составит 5 миллионов евро в год.



В текущем сезоне Месут не сыграл ни одного матча за «Арсенал». Всего в составе лондонского клуба 32-летний немец сыграл 354 матча, забил 44 гола и отдал 77 ассистов.