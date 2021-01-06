Озил договорился с Фенербахче о контракте на 3,5 года

Немец уйдет из «Арсенала» за полгода до окончания контракта

  • 06.01.2021 15:08
  • 1061 просмотр
  • 4 комментария
Озил договорился с Фенербахче о контракте на 3,5 года
© ФК Арсенал. Месут Озил

«Фенербахче» сумел достичь соглашения с полузащитником лондонского «Арсенала» Месутом Озилом о заключении контракта на 3,5 года. 
 
«Арсенал» выплатит немецкому футболисту зарплату за полгода и отпустит Озила в Турцию до окончания контракта. 
 
Сообщается, что Озил получит 2,5 млн евро подъемных, его зарплата в стамбульском гранде составит 5 миллионов евро в год.
 
В текущем сезоне Месут не сыграл ни одного матча за «Арсенал». Всего в составе лондонского клуба 32-летний немец сыграл 354 матча, забил 44 гола и отдал 77 ассистов.

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Источник — DHA

(4 голоса)

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Комментарии
    Ilya
    online
      Ilya , 06.01.2021 16:11
    0
    Manticora, 06.01.2021 15:30
    Он Леньтяем стал еще года 3 назад!!
    Кто тебе сказал этот бред?
    Шикарный менеджмент Арсенала?
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 06.01.2021 15:30
    -1
    Он Леньтяем стал еще года 3 назад!!
    Ссылка
    Larry007
      Larry007, 06.01.2021 15:19
    0
    Менеджмент Арсенала дно донное
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 06.01.2021 15:17
    +1
    Заслужил, под конец карьеры сыграет на исторической родине
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 06.01.2021 15:17
    +1
    Заслужил, под конец карьеры сыграет на исторической родине
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 06.01.2021 16:11
    0
    Manticora, 06.01.2021 15:30
    Он Леньтяем стал еще года 3 назад!!
    Кто тебе сказал этот бред?
    Шикарный менеджмент Арсенала?
    Ссылка
    Larry007
      Larry007, 06.01.2021 15:19
    0
    Менеджмент Арсенала дно донное
    Ссылка
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