Подписание контракта Кухаревича с Андерлехтом не состоялось

Нападающий «Руха» пока что не стал игроком бельгийского клуба

  • 06.01.2021 14:46
  • 1558 просмотров
  • 2 комментария
Подписание контракта Кухаревича с Андерлехтом не состоялось
© ФК Рух. Николай Кухаревич

Анонсированное подписание контракта нападающего «Руха» Николая Кухаревича с бельгийским «Андерлехтом» четвертого января не состоялось.
 
По информации источника, пока что переговоры между клубами продолжаются и сложно сказать, когда 19-летний игрок молодежной сборной Украины сменит львовскую «прописку» на брюссельскую.
 
Тем временем за «Рух» по обоюдному согласию сторон больше не будут выступать Игорь Дуць, Иван Калюжный, Владимир Заставный. Потенциальные новички - Роман Карасюк и Максим Задерака ранее выступавшие, соответственно, за венгерскую «Кишварду» и «Александрию».
 
Футболисты «Руха» возвращаются из отпуска 11 января, а на 20-е января запланирован вылет на сбор в Турцию.

Ранее сообщалось, что «Рух» планирует отдать Кухаревича в «Андерлехт» бесплатно.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ilya
    online
      Ilya , 06.01.2021 16:09
    0
    А шуму то сколько было)
    Ссылка
    elfin folomkin
    online
      elfin folomkin, 06.01.2021 15:05
    -1
    в дырку так в дырку, стадион так стадион.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 06.01.2021 16:09
    0
    А шуму то сколько было)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности