Подписание контракта Кухаревича с Андерлехтом не состоялось

Анонсированное подписание контракта нападающего «Руха» Николая Кухаревича с бельгийским «Андерлехтом» четвертого января не состоялось.
По информации источника, пока что переговоры между клубами продолжаются и сложно сказать, когда 19-летний игрок молодежной сборной Украины сменит львовскую «прописку» на брюссельскую.
Тем временем за «Рух» по обоюдному согласию сторон больше не будут выступать Игорь Дуць, Иван Калюжный, Владимир Заставный. Потенциальные новички - Роман Карасюк и Максим Задерака ранее выступавшие, соответственно, за венгерскую «Кишварду» и «Александрию».
Футболисты «Руха» возвращаются из отпуска 11 января, а на 20-е января запланирован вылет на сбор в Турцию.
Ранее сообщалось, что «Рух» планирует отдать Кухаревича в «Андерлехт» бесплатно.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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