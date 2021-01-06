Атлетико хочет заменить Косту Муссой Дембеле

Мадридский «Атлетико» хочет усилить линию атаки. Испанский клуб нацелился на одного из лидеров «Лиона» Муссу Дембеле.
Как сообщает Foot Mercato, в клубе хотят оформить переход ближе к закрытию зимнего трансферного окна.
24-летним Муссой «Атлетико» хочет заменить Диего Косту, который недавно покинул клуб.
Мусса Дембеле в этом сезоне сыграл 16 матчей в чемпионате Франции и забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» нацелился на бразильского форварда Виллиана Жозе.
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Источник — Footmercato
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