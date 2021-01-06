Атлетико хочет заменить Косту Муссой Дембеле

Мадридский «Атлетико» хочет усилить линию атаки. Испанский клуб нацелился на одного из лидеров «Лиона» Муссу Дембеле.

Как сообщает Foot Mercato, в клубе хотят оформить переход ближе к закрытию зимнего трансферного окна.

24-летним Муссой «Атлетико» хочет заменить Диего Косту, который недавно покинул клуб.

Мусса Дембеле в этом сезоне сыграл 16 матчей в чемпионате Франции и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» нацелился на бразильского форварда Виллиана Жозе.