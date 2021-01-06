ФОТО. Марченко назвал партнершу мечты для выступления в миксте

Ждем украинский дуэт на Australian Open?

  • 06.01.2021 13:59
  • 1016 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Марченко назвал партнершу мечты для выступления в миксте
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко пообщался с подписчиками инстаграма во время долгой пересадки в аэропорту.
 
Когда Марченко попросили назвать партнершу мечты для выступления в миксте, он ответил, что это Элина Свитолина, добавив соблазнительное фото первой ракетки Украины.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.01.2021 14:07
    +1
    вопрос был точно о теннисе?
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 06.01.2021 14:07
    +1
    вопрос был точно о теннисе?
    Ссылка
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