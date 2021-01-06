ФОТО. Марченко назвал партнершу мечты для выступления в миксте

Украинский теннисист Илья Марченко пообщался с подписчиками инстаграма во время долгой пересадки в аэропорту.



Когда Марченко попросили назвать партнершу мечты для выступления в миксте, он ответил, что это Элина Свитолина, добавив соблазнительное фото первой ракетки Украины.