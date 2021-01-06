Еще три представителя Ман Сити заразились коронавирусом

COVID-19 обнаружили у двух футболистов и одного сотрудника клуба

  • 06.01.2021 13:49
  • 1419 просмотров
  • 4 комментария
Еще три представителя Ман Сити заразились коронавирусом
© Sky Sports. Скотт Карсон

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе.

Положительный тест сдали вратарь Скотт Карсон, хавбек Коул Палмер и еще один сотрудник клуба. Их поместили на 10-дневный карантин.

Напомним, что в конце декабря коронавирус обнаружили в семи членов команды. Вирусом заразились Габриэл Жезус, Кайл Уокер и еще три игрока и два сотрудника клуба.

3 января стало известно, что COVID-19 также выявлен у Эрика Гарсии и еще одного сотрудника.

Напомним, что 6 января «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги, начало матча в 21:45 по Киеву.

 

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Источник — ФК Манчестер Сити

(6 голосов)

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Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 06.01.2021 15:09
    0
    Кто переболел ставьте лайк)
    Ссылка
    sidor zalcman
    online
      sidor zalcman, 06.01.2021 14:03
    -3
    Очередная "утка" перед игрой.))) На пенсионерах сработало.
    Юнайтеды из того же города, но жалоб не поступало.
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    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.01.2021 13:59
    +1
    Берегите Зину...иначе жопа ман.сити
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 13:52
    0
    Короче футбола сегодня не будет
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.01.2021 13:59
    +1
    Берегите Зину...иначе жопа ман.сити
    Ссылка
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 06.01.2021 15:09
    0
    Кто переболел ставьте лайк)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 13:52
    0
    Короче футбола сегодня не будет
    Ссылка
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