Еще три представителя Ман Сити заразились коронавирусом

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе.

Положительный тест сдали вратарь Скотт Карсон, хавбек Коул Палмер и еще один сотрудник клуба. Их поместили на 10-дневный карантин.

Напомним, что в конце декабря коронавирус обнаружили в семи членов команды. Вирусом заразились Габриэл Жезус, Кайл Уокер и еще три игрока и два сотрудника клуба.

3 января стало известно, что COVID-19 также выявлен у Эрика Гарсии и еще одного сотрудника.

Напомним, что 6 января «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги, начало матча в 21:45 по Киеву.