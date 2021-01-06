Милевский рассказал, как его партнер застал жену за изменой

Очень неприятная история

  • 06.01.2021 13:48
  • 9212 просмотров
  • 12 комментариев
Милевский рассказал, как его партнер застал жену за изменой
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Украинский футболист Артем Милевский, ранее игравший за киевское «Динамо» и сборную Украины, рассказал, как его партнер по команде застал жену за изменой. Фамилию футболиста Милевский не назвал.
 
«Я не могу понять предательство от жены или от человека, с которым живешь. Это как вообще? И у меня есть опасения. Может, из-за этого я до сих пор один. Измена и предательство — это одно и то же.
 
Была ситуация... Слава богу, не у меня. Человек получил травму на сборах, его отправили лечиться. Он приезжает со сборов. Жене ничего не сказал, хотел сделать сюрприз. Приезжает домой, а там его жену жестко гасят на их кровати. Такой трэш! Это было не в «Динамо», нет.
 
Как, девочки, к этому нужно относиться? Как с этим можно жить? Что делать? Это дичь, просто дичь! Ты б хотя бы поехала в гостиницу, по-тихому... Человек зарабатывает деньги для семьи, а ты такое делаешь», – сказал Милевский на своем YouTube-канале. 
 
Напомним, недавно Милевский вернулся в чемпионате Украины. 35-летний форвард подписал контракт с клубом «Минай».

Ранее Милевский рассказал, чем молодые футболисты отличаются от его поколения.

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Источник — Динамомания

(40 голосов)

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Комментарии
    taro-2
    online
      taro-2, 06.01.2021 16:11
    0
    Все правильно сказано! Только для этого надо выбирать не самых губастых и сракастых... Правда и затягивать не стоит, а то выйдут не за тебя, а за твои деньги... если они у тебя еще останутся...
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    vitaly78
      vitaly78, 06.01.2021 16:10
    0
    Важная новость о спорте!
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.01.2021 15:58
    +1
    Че история о Сашке Алиеве))) давай Тема жги с тобой Упл будет веселее, чем раньше мы смотрели это унылое гамно
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    oenergo.com
      oenergo.com, 06.01.2021 15:24
    0
    Чтобы ничего не потерять, надо ничего не иметь.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 06.01.2021 14:52
    +3
    Так а что они хотят, если они привыкли не в чём себе не отказывать, это вторая сторона медали губастых станков, которые слабые на передок.....
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    tima fialko
    online
      tima fialko, 06.01.2021 14:50
    +5
    Приємно,в Артема є принципи.Рідкість в наш час.А то журналісти зробили з хлопця пугало.Краще пити,ніж торгувати собою.
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 06.01.2021 14:44
    +9
    ну понятно. Губастых понабирают, потом еще и отсутствуют дома неделями, вот и получите результат.
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    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 06.01.2021 14:39
    +4
    Артем-просто взрослеет,значит уже не Миля.
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    DK1970
      DK1970, 06.01.2021 14:18
    -3
    Блин, ну с каких пор Миля стал моралистом? Пример для подражания тоже мне нашёлся. Почти всегда ставил свои интересы выше командных.
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    Trollface
    online
      Trollface, 06.01.2021 14:17
    +5
    Жестко гасят. Это жесть.
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    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 06.01.2021 14:06
    +9
    Не те нынче декабристки, О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ)))))
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.01.2021 13:52
    -2
    Миля...тьі должен бьіть уверен в своем вьіборе...а вообще жениться єто как всю жизнь играть в одной команде...что б тьі понимал...вот и решай...ну если любишь детей тоже можно жениться...или найти мамку для них
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 06.01.2021 14:44
    +9
    ну понятно. Губастых понабирают, потом еще и отсутствуют дома неделями, вот и получите результат.
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 06.01.2021 14:06
    +9
    Не те нынче декабристки, О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ)))))
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 06.01.2021 14:50
    +5
    Приємно,в Артема є принципи.Рідкість в наш час.А то журналісти зробили з хлопця пугало.Краще пити,ніж торгувати собою.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 06.01.2021 14:17
    +5
    Жестко гасят. Это жесть.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 06.01.2021 14:39
    +4
    Артем-просто взрослеет,значит уже не Миля.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.01.2021 14:52
    +3
    Так а что они хотят, если они привыкли не в чём себе не отказывать, это вторая сторона медали губастых станков, которые слабые на передок.....
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.01.2021 15:58
    +1
    Че история о Сашке Алиеве))) давай Тема жги с тобой Упл будет веселее, чем раньше мы смотрели это унылое гамно
    Ссылка
    taro-2
    online
      taro-2, 06.01.2021 16:11
    0
    Все правильно сказано! Только для этого надо выбирать не самых губастых и сракастых... Правда и затягивать не стоит, а то выйдут не за тебя, а за твои деньги... если они у тебя еще останутся...
    Ссылка
    vitaly78
      vitaly78, 06.01.2021 16:10
    0
    Важная новость о спорте!
    Ссылка
    oenergo.com
      oenergo.com, 06.01.2021 15:24
    0
    Чтобы ничего не потерять, надо ничего не иметь.
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