СТАХОВСКИЙ: Стус боролся за украинский язык, Лобановский прославлял Украину

Известный теннисист почтил память поэта и тренера

  • 06.01.2021 13:30
  • 287 просмотров
  • 2 комментария
СТАХОВСКИЙ: Стус боролся за украинский язык, Лобановский прославлял Украину
© ATP. Сергей Стаховский

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский почтил память легендарного тренера Валерия Лобановского и поэта Василия Стуса, которые родились 6 января.
 
«Забывая прошлое, мы обречены на ошибки…
 
В этот день свой день рождения должны были праздновать великие Украинцы! Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.
 
Василий Стус боролся за украинский язык, за свободную Украину, за что был замучен...
 
Валерий Лобановский прославлял свободную Украину во всем мире», – написал теннисист в инстаграме.

Отметим, что сегодня Стаховскому исполнилось 35 лет.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.01.2021 13:38
    0
    Вчера тренер молодежки Ротань на 5 канале сказал, что спотсмены должны быть вне политики. Тогда нафик нам нужные такие тренера национальной сборной. Скоро и президент будет вне политики.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.01.2021 13:35
    +1
    Респект Сергею. Сейчас мало кто из спортсменов стоят на позициях украинского патриотизма.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.01.2021 13:35
    +1
    Респект Сергею. Сейчас мало кто из спортсменов стоят на позициях украинского патриотизма.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 06.01.2021 13:38
    0
    Вчера тренер молодежки Ротань на 5 канале сказал, что спотсмены должны быть вне политики. Тогда нафик нам нужные такие тренера национальной сборной. Скоро и президент будет вне политики.
    Ссылка
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