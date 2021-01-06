СТАХОВСКИЙ: Стус боролся за украинский язык, Лобановский прославлял Украину

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский почтил память легендарного тренера Валерия Лобановского и поэта Василия Стуса, которые родились 6 января.
«Забывая прошлое, мы обречены на ошибки…
В этот день свой день рождения должны были праздновать великие Украинцы! Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе.
Василий Стус боролся за украинский язык, за свободную Украину, за что был замучен...
Валерий Лобановский прославлял свободную Украину во всем мире», – написал теннисист в инстаграме.
Отметим, что сегодня Стаховскому исполнилось 35 лет.
Источник — Instagram
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