Нива заблокировала переход своего полузащитника в Металлист 1925

Переговоры о переходе полузащитника «Нивы» Игоря Гаталы в харьковский «Металлист 1925» приостановлены. Дело в том, что слобожанцы хотят арендовать тернопольчанина, тогда, как «Нива» настаивает на продаже своего футболиста.

Тем временем близок к возвращению в «Ниву» еще один полузащитник - Ярослав Кинаш, который уже играл за тернопольский клуб в 2019 году. Минувшей осенью Кинаш выступал в чемпионате Львовщины среди аматоров.

Футболисты «Нивы» вернутся из отпуска 26 января и два первых этапа подготовки проведут в Тернополе. Заключительный сбор запланирован за пределами Украины, но многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и финансовых возможностей клуба.

Напомним, что после осенней части сезона «Нива» занимает 11 место в Первой лиге, набрав 18 очков.