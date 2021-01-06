Владислав Орлов – Маттиас Бахингер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 6 января, украинский теннисист Владислав Орлов (№350 ATP) начнет борьбу в квалификации турнира АТР 250 в Турции.



В первом раунде отбора украинец сразится с пятым сеяным немцем Маттиасом Бахингером (№279 ATP).



Начало матча в 13:45 по Киеву. Для Орлова это будет дебютный матч на турнирах АТР.

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