Владислав Орлов – Маттиас Бахингер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 6 января, украинский теннисист Владислав Орлов (№350 ATP) начнет борьбу в квалификации турнира АТР 250 в Турции.
В первом раунде отбора украинец сразится с пятым сеяным немцем Маттиасом Бахингером (№279 ATP).
Начало матча в 13:45 по Киеву. Для Орлова это будет дебютный матч на турнирах АТР.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.