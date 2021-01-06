Второй тест Фонсеки на коронавирус оказался отрицательным

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека cдал еще один тест на коронавирус. Как сообщает La Gazzetta dello Sport сообщает, повторный тест оказался отрицательным.
Напомним, что первый тест показал наличие в организме вируса COVID-19.
Сегодняшний молекулярный тест показал, что Фонсека здоров. Таким образом, Паулу сможет присутствовать на матче 16-го тура Серии А против «Кротоне».
Матч «Кротоне» - «Рома» состоится 6 января в 16:00 по Киеву.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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