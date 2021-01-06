Второй тест Фонсеки на коронавирус оказался отрицательным

Специалист будет присутствовать на матче «Ромы»

  • 06.01.2021 12:36
  • 478 просмотров
  • 5 комментариев
Второй тест Фонсеки на коронавирус оказался отрицательным
© Twitter. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека cдал еще один тест на коронавирус. Как сообщает La Gazzetta dello Sport сообщает, повторный тест оказался отрицательным.

Напомним, что первый тест показал наличие в организме вируса COVID-19.

Сегодняшний молекулярный тест показал, что Фонсека здоров. Таким образом, Паулу сможет присутствовать на матче 16-го тура Серии А против «Кротоне».

Матч «Кротоне» - «Рома» состоится 6 января в 16:00 по Киеву.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(2 голоса)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 06.01.2021 14:00
    -1
    Вьіздоровел....фууууу! Пронесло
    Ссылка
    Larry007
      Larry007, 06.01.2021 13:55
    -4
    Какая болезнь такие и тесты. Чушь сплошная. Безымянные болеют и умирают миллиардами, судя по СМИ, богатые сдают по 100500 тестов и болеют бессимптомно. Все проблемы не от бессимптомного гриппа, а от безумного карантина. Ну хоть эта ситуация выявила умственное развитие большинства населения, верящих во весь бред, льющийся им в уши из тв
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 06.01.2021 13:45
    -2
    ну да, по любому из 10 какой-то покажет отрицательный. Бред какой-то. Один показывает, что есть, другой что нет. И кому верить: первому тесту или второму????
    Ссылка
    DIM-C
      DIM-C, 06.01.2021 13:00
    +1
    Лайфхак: если тест обнаружил корону - делай повторные пока не будет отрицательного. 1-3 будет достаточно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 12:40
    +1
    Пронесло Зорро отделался легким испугом
    Ссылка
    DIM-C
      DIM-C, 06.01.2021 13:00
    +1
    Лайфхак: если тест обнаружил корону - делай повторные пока не будет отрицательного. 1-3 будет достаточно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 12:40
    +1
    Пронесло Зорро отделался легким испугом
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