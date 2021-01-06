Киченок / Кристиан – Фишман / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 6 января, украинская теннисистка Людмила Киченок стартует в парном разряде турнира WTA 500 в ОАЭ.
В матче первого круга украинка в паре с Кэйтлин Кристиан из США сразится против канадско-мексиканского дуэта Шарон Фишман / Джулиана Олмос.
Начало матча в 11:30.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.