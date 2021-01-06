ОФИЦИАЛЬНО. Тарас Качараба стал игроком Славии

Украинский защитник подписал контракт с клубом из Праги

  • 06.01.2021 10:29
  • 2183 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Тарас Качараба стал игроком Славии
© facebook.com/zahovajlo.vaceslav

Украинский защитник «Слована» Тарас Качараба продолжит карьеру в «Славие». О переходе сообщил агент фуболиста Вячеслав Заховайло.

25-летний футболист подписал контракт с клубом. О сроках соглашения не сообщают.

Ранее сообщалось, что за украинского футболиста «Слован» получит 1 миллион евро и процент от следующего трансфера игрока.

В нынешнем сезоне на счету Качарабы 3 гола в 14 матчах за «Слован».

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.01.2021 11:37
    +1
    Удачі!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.01.2021 11:09
    +1
    Удачи. Хороший игрок.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 06.01.2021 11:37
    +1
    Удачі!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.01.2021 11:09
    +1
    Удачи. Хороший игрок.
    Ссылка
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