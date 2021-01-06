ОФИЦИАЛЬНО. Тарас Качараба стал игроком Славии

Украинский защитник «Слована» Тарас Качараба продолжит карьеру в «Славие». О переходе сообщил агент фуболиста Вячеслав Заховайло.

25-летний футболист подписал контракт с клубом. О сроках соглашения не сообщают.

Ранее сообщалось, что за украинского футболиста «Слован» получит 1 миллион евро и процент от следующего трансфера игрока.

В нынешнем сезоне на счету Качарабы 3 гола в 14 матчах за «Слован».