Золотая бутса 2020/21. Левандовски лидирует, Роналду преследует

В Европе продолжаются европейские чемпионаты. Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe («Золотая бутса») является поляк Роберт Левандовски из «Баварии», который забил уже 19 голов и набрал 38 очков в рейтинг.

Второе место занимает белорус Максим Скавыш из БАТЭ (19 голов), но чемпионат Беларуси уже завершился. Португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» – на третьей позиции (14 мячей, 28 очков).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина, Россия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2020/20. Положение на 06.01.2021