Сэйвы Трубина и Нещерета вошли в топ-8 лучших в групповом раунде ЛЧ

Юных вратарей «Шахтера» и «Динамо» высоко оценили в УЕФА

  • 06.01.2021 05:25
  • 780 просмотров
  • 1 комментарий
Сэйвы Трубина и Нещерета вошли в топ-8 лучших в групповом раунде ЛЧ
© Twitter. Руслан Нещерет

Опубликована подборка лучших вратарских сэйвов группового раунда турнира Лиги чемпионов 2020/21. 

В топ-8 попали сэйвы украинских голкиперов Анатолия Трубина и Руслана Нещерета.

18-летний вратарь «Динамо» Руслан Нещерет феноменально отразил мощный удар Лионеля Месси со штрафного. 

19-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин совершил потрясающий сэйв после удара форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Maks23
      Maks23, 06.01.2021 07:46
    0
    Красавцы,!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 06.01.2021 07:46
    0
    Красавцы,!
    Ссылка
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