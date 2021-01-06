Сэйвы Трубина и Нещерета вошли в топ-8 лучших в групповом раунде ЛЧ

Опубликована подборка лучших вратарских сэйвов группового раунда турнира Лиги чемпионов 2020/21.
В топ-8 попали сэйвы украинских голкиперов Анатолия Трубина и Руслана Нещерета.
18-летний вратарь «Динамо» Руслан Нещерет феноменально отразил мощный удар Лионеля Месси со штрафного.
19-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин совершил потрясающий сэйв после удара форварда «Интера» Ромелу Лукаку.
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