Вот это карп! Миколенко рассказал, какую поймал наибольшую рыбу

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко ответил на вопрос, какую поймал наибольшую рыбу:

«Моя самая большая рыба – 9,5 кг, карп. Вацко по 20 кг таскает? Да он по 30 кг таскает. А там все в зависимости от водоема. Это чисто спортивная рыбалка. Был рекорд вот у малого Макса, сына Вацко. Он сам весит 36 кг, а рыба была – 32,4 кг. Он удочку между ногами держал и тащил.

Ну, вообще не умею чистить рыбу. Мы просто были сейчас на рыбалке. Я у одной тети спросил, чистит ли она рыбу. Она говорит: «Та куда. Так бы мой муж вообще на рыбалку не ходил. Просто не отпускала бы его».