Вот это карп! Миколенко рассказал, какую поймал наибольшую рыбу

А вот Виктор Вацко может вытащить и 30-килограммовую рыбу

  • 06.01.2021 04:39
  • 1845 просмотров
  • 1 комментарий
Вот это карп! Миколенко рассказал, какую поймал наибольшую рыбу
© Instagram

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко ответил на вопрос, какую поймал наибольшую рыбу:

«Моя самая большая рыба – 9,5 кг, карп. Вацко по 20 кг таскает? Да он по 30 кг таскает. А там все в зависимости от водоема. Это чисто спортивная рыбалка. Был рекорд вот у малого Макса, сына Вацко. Он сам весит 36 кг, а рыба была – 32,4 кг. Он удочку между ногами держал и тащил. 

Ну, вообще не умею чистить рыбу. Мы просто были сейчас на рыбалке. Я у одной тети спросил, чистит ли она рыбу. Она говорит: «Та куда. Так бы мой муж вообще на рыбалку не ходил. Просто не отпускала бы его».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Отдушивдушу

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Solohdko1
      Solohdko1, 06.01.2021 06:55
    0
    По ходу платник словил отпустил попробуй дикого поймать
    Ссылка
    Solohdko1
      Solohdko1, 06.01.2021 06:55
    0
    По ходу платник словил отпустил попробуй дикого поймать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности