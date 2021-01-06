Грузи, братан! Переписка Триппьера, из-за которой его дисквалифицировали

В результате Киран Триппьер за 10 недель пропустит 12 матчей «Атлетико»

  • 06.01.2021 04:23
  • 1324 просмотра
  • 1 комментарий
Грузи, братан! Переписка Триппьера, из-за которой его дисквалифицировали
© Twitter. Киран Триппьер

В конце декабря Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на 10 недель защитника «Атлетико» и сборной Англии Кирана Триппьера за нарушение правила о недопустимости ставок футболистами.

Оказалось, что футболист сообщил информацию о своем переходе из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в июле 2019 года своему другу, используя мессенджер WhatsApp.

Друг: «Я могу загрузить на то, что ты перейдешь туда?»

Триппьер: «Да, можешь».

Друг: «100%, Триппс?»

Триппьер: «Да, братан. Но не вини меня, если что-то пойдет не по плану. Вообще не должно, но я просто даю тебе знать. Грузи, если хочешь, братан».

Киран Триппьер употребил английское выражение «lump on», которое используется в качестве сленгового для ставок.

Регулирующая комиссия FA подвела итог: «Мы не согласны с тем, что эти сообщения были шуткой. В употребляемых словах нет ничего такого, что соответствовало бы шутке в обычном понимании этого слова. Цель сообщения совершенно ясна. Друг искал уверенности в том, что он должен сделать большую ставку на переход Триппьера в «Атлетико». И Триппьер сделал такие заверения. Нам кажется, что у нас нет другого выбора, кроме как сделать вывод: Триппьер знал, что друг сделает ставку на трансфер. Соответственно, апелляция отклонена».

В результате Триппьер пропустит 12 игр «Атлетико», включая первый матч 1/8 Лиги чемпионов с «Челси», который состоится в Мадриде 23 февраля. В Примере британец отыграл 14 матчей и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Переписка Кирана Триппьера с другом

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Источник — AP News

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Комментарии
    zvalenok04
    online
      zvalenok04, 06.01.2021 07:41
    0
    А как же личная жизнь? Тайна переписки?
    Тайна исповеди?
    Следят, стучат, карают.
    Круче фсб, гэбэ и гру вместе взятых.
    Ссылка
    zvalenok04
    online
      zvalenok04, 06.01.2021 07:41
    0
    А как же личная жизнь? Тайна переписки?
    Тайна исповеди?
    Следят, стучат, карают.
    Круче фсб, гэбэ и гру вместе взятых.
    Ссылка
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