Он находится в коме. Экс-чемпион мира попал в реанимацию из-за коронавируса

Экс-игрок сборной Аргентины Леопольдо Луке попал в реанимацию после заражения коронавирусом.

Бывший футболист находился на самоизоляции, но его состояние ухудшилось, из-за чего он был госпитализирован. Появилась кислородная недостаточность, и теперь он находится в коме. 71-летний Луке имел двухстороннюю пневмонию, а также ранее перенес сердечный приступ.

Луке играл за сборную Аргентины и в 1978 году стал чемпионом мира. Также пять раз выиграл чемпионат Аргентины, выступая за клуб «Ривер Плейт».