Он находится в коме. Экс-чемпион мира попал в реанимацию из-за коронавируса

Леопольдо Луке играл за сборную Аргентины и в 1978 году стал чемпионом мира

  • 06.01.2021 03:35
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Он находится в коме. Экс-чемпион мира попал в реанимацию из-за коронавируса
© Twitter. Леопольдо Луке

Экс-игрок сборной Аргентины Леопольдо Луке попал в реанимацию после заражения коронавирусом.

Бывший футболист находился на самоизоляции, но его состояние ухудшилось, из-за чего он был госпитализирован. Появилась кислородная недостаточность, и теперь он находится в коме. 71-летний Луке имел двухстороннюю пневмонию, а также ранее перенес сердечный приступ.

Луке играл за сборную Аргентины и в 1978 году стал чемпионом мира. Также пять раз выиграл чемпионат Аргентины, выступая за клуб «Ривер Плейт».

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Источник — The Sun

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