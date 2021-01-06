Фонсека заразился коронавирусом и не поехал на матч Ромы против Кротоне

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заразился коронавирусом.
Из-за инфицирования экс-наставник «Шахтера» остался в Риме и не поехал на гостевой матч 16-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». «Рома» идет на 3-м месте, набрав 30 очков.
Предварительно некоторые итальянские источники сообщали, что Фонсека не поехал с командой из-за гастроэнтерита. Специалист даже принял участие в предматчевой пресс-конференции.
Его помощник Нуну Кампуш будет главным на скамейке запасных римлян в матче на стадионе «Эцио Шида».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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