Фонсека заразился коронавирусом и не поехал на матч Ромы против Кротоне

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заразился коронавирусом.

Из-за инфицирования экс-наставник «Шахтера» остался в Риме и не поехал на гостевой матч 16-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». «Рома» идет на 3-м месте, набрав 30 очков.

Предварительно некоторые итальянские источники сообщали, что Фонсека не поехал с командой из-за гастроэнтерита. Специалист даже принял участие в предматчевой пресс-конференции.

Его помощник Нуну Кампуш будет главным на скамейке запасных римлян в матче на стадионе «Эцио Шида».