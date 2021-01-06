Маскерано получил любопытную должность в аргентинской федерации

Бывший защитник «Барселоны» и «Ливерпуля» Хавьер Маскерано будет работать в Ассоциации футбола Аргентины.

36-летний Маскерано, который в ноябре 2020 года объявил о завершении карьеры, войдет в департамент методологии и развития национальных команд.

Этот отдел будет отвечать за то, чтобы юношеские и молодежные сборные Аргентины всех возрастов имели одинаковую методологию игры и принципы физической подготовки.

Хавьер Маскерано является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Аргентины (147 игр).